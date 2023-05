Tras anunciar su ruptura, Clarissa Molina se ausenta de ‘El Gordo y la Flaca’

Luego de dar a conocer su ruptura con Vicente Saavedra, Clarissa Molina se ha asuntará unos días de El Gordo y la Flaca de Univision. Raúl de Molina y Lili Estefan anunciaron la decisión de la presentadora y modelo, la cual se da a unas horas de que compartiera en sus redes sociales que su relación con el productor musical había llegado a su fin. Poco antes de salir al aire, Raúl y Lili expresaron su pesar ante el delicado momento que enfrenta ‘Clari’, pues con mucha ilusión ella había anunciado su boda en el show además de presumir su anillo y hablar de su vestido de novia.

Clarissa Molina había contado los detalles de su compromiso en ‘El Gordo y la Flaca’

Los presentadores del show, quienes tienen una gran estima por Clarissa Molina, anunciaron su ausencia, además de revelar que la noticia de la ruptura los tomó por sorpresa, pues estuvieron con ella en el Upfront de Univision en Nueva York y nos les dijo nada, a pesar de que son muy cercanos. “Ayer ‘Rauli’ justo estando nosotros en medio de un vuelo recibimos la noticia de parte de Clarissa, de que oficialmente su relación, con quien fuera su novio por los últimos dos años, Vicente Saavedra, había terminado”, dijo Lili Estefan.

“Tú sabes que esto me sorprendió a mí también porque ‘Clari’ no había dicho absolutamente nada de esto”, agregó Raúl de Molina, quien lamentó que el noviazgo entre ambos se terminara, pues Vicente Saavedra era de su agrado.

“Clarissa es una niña buena, íntegra con tantos valores. Me imagino que tomó la decisión en un momento que no sabemos qué es lo que está pasando y el día de hoy ella no está aquí en el estudio”, añadió Lili.

La ausencia de Clarissa no es casualidad ni tiene que ver con su situación sentimental. Ambos presentadores explicaron que la modelo está en República Dominicana filmando una película y que tiene planes de encontrarse con su padre, quien en estos momentos es uno de sus más grandes apoyos, además de su madre, la señora Clara Contrera. “Está en República Dominicana acaba de pasar el fin de semana con su madre, y hoy encontrará con su padre”, indicó Lili Estefan.

Raúl y Lili agregaron que la próxima semana Clarissa estará de regreso en el show y además de esto le expresaron todo su cariño y apoyo en estos duros momentos en los que su ruptura está en boca de todos.

