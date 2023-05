Beyoncé recuerda con emoción el trabajo de barrendera que tuvo antes de ser famosa

Beyoncé se ha ganado a pulso su estatus de diva en el mundo de la música. Además de ser la Queen Bey, es considerada de las mejores intérpretes y tiene una fortuna junto a su esposo Jay-Z que la coloca entre las celebridades más adineradas. Su fama es internacional y sus canciones suenan, desde hace décadas, en el mundo entero. Pero antes de ser la gran estrella que todos conocemos, Beyoncé Giselle Knowles era una joven soñadora que trabajó como barrendera en un salón de belleza.

Aunque parezca lejano, hubo un tiempo en el que Beyoncé no podía comprar lo que quisiera porque no tenía la fortuna que hoy existe en su cuenta bancaria. Incluso hubo días en los que los auditorios llenos de gente escuchando sus canciones no eran más que un sueño que imaginaba con mucha ilusión. Todo aquello sucedía mientras ayudaba a su mamá a trabajar en su estética, en donde era la encargada de limpiar el cabello de los clientes que quedaba en el piso.

“¿Cuántos de ustedes sabían que mi primer trabajo fue barriendo cabello en el salón de mi mamá?”, escribió para sus fans en una publicación en Instagram. “El inicio de Destiny’s Child fue con presentaciones para los clientes mientras se arreglaban el cabello”, recordó sobre sus primeros shows.

Beyoncé hablaba de los días a finales de los 90s, cuando junto a Kelly Rowland, LeToya Luckett y LaTavia Roberson fundaron el grupo R&B que después se convirtió en trío.

A pesar de que muchos considerarían un espectáculo pequeño, para ella era algo grande, pues fue ahí en donde pudo conocer a mujeres emprendedoras que la motivaron aún más. El resultado fue positivo y, con mucho esfuerzo y trabajo, la agrupación, ya entonces conformada por ella, Kelly Rowland y Michelle Williams, saltó a la fama convirtiéndose en las líderes de un movimiento de empoderamiento femenino.

¿Un nuevo negocio en puerta?

Beyoncé suele ser un tanto reservada con sus publicaciones en las redes sociales, por lo que este recuerdo no sólo emocionó a sus fans por traer a la actualidad sus inicios humildes; sino por las alertas que desató con una posible pista de negocio. “Vi de primera mano cómo la forma en la que nos cuidamos y celebramos a nuestro cabello, puede impactar directamente a nuestras almas”, escribió. Y continuó: “Con su trabajo, vi a mi madre sanar y estar al servicio de muchas mujeres”.

Beyoncé finalizó dejando alertas a sus fans: “Tras haber aprendido tanto en mi propio camino con el cabello, siempre soñé con seguir su legado. No puedo esperar a que conozcan lo que he estado creando”. Sin dar más detalles al respecto, la intérprete selló su publicación con un corazón y su inicial. Sus fans de inmediato empezaron a especular si lanzaría una línea de productos para el cabello o si abriría un salón. En todo caso, desde ya cuenta con el apoyo de la gente que tampoco puede esperar a ver qué es lo que Bey tiene entre manos.

