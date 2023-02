Beyonce se convierte en la artista con más Grammys en la industria de la música

Beyonce se ha convertido en la cantante con mayor números de Grammys en la historia de la industria musical al recibir su premio número 32 durante la 65º ceremonia del magno evento que se llevó a cabo el pasado domingo 5 de febrero en la Arena Crypto, Los Ángeles, California. Como cada año, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, resalta y enaltece el trabajo musical de los artistas en sus diferentes géneros y ha sido el marco adecuado para que la intérprete de Single ladies deje una huella indeleble.

Beyonce hace historia como la artista con más premios Grammy

Asimismo, la también empresaria nacida hace 41 años en Houston, Texas, se ha convertido en la artista con la mayor cantidad de nominaciones, 88, de todos los tiempos y ha dejado atrás, en números, a estrellas como Michael Jackson, Paul McCartney y Aretha Franklin.

Los cuatro títulos con los que se alzó la estrella del pop han sido Mejor canción de música electrónica y dance por Break My Soul; Mejor interpretación de R&B tradicional por Plastic Off the Sofa; mejor canción de R&B por Cuff It y por mejor álbum dance electrónico por su más reciente álbum Renaissance.

Su última producción ha marcado el regreso de sus álbumes de estudio desde 2016, año en el que sacó Lemonade.

La cantante suma 32 galardones y se consolida como una de las cantantes más importantes en la industria

Con un ceñido vestido metálico con olanes y guantes largos hasta el antebrazo en color negro, la “Queen B” subió al estrado incluso antes de que su nombre fuera mencionado.

“Gracias, intento no angustiarme demasiado, quiero recibir esta noche..., quiero agradecerle a Dios, también a mi tío Johnny, que no está aquí, pero está aquí en espíritu. A mis padres, mi padre, mi madre, por amarme y empujarme, a mi hermoso esposo, a mis tres hijos que están en casa mirando. A la comunidad queer por su amor y por abrazar este género”, expresó al borde del llanto.

