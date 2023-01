¡Cuánto ha crecido Blue Ivy, la primogénita de Beyoncé!

Los mil y un talentos de esta niña

No es secreto para nadie que en 2019, con apenas 7 años, Blue Ivy hizo su debut a lo grande en la industria de la música y también del cine, pues participó en el videoclip de Spirit, tema que Beyoncé interpretó como parte de la banda sonora de The Lion King.

Pero parece ser que la música no es el único de sus fuertes, pues según escribió su abuela en su dedicatoria, esta niña tiene muchas habilidades. “Puedes cantar, bailar, jugar baloncesto, jugar voleibol, pintar, dibujar, esculpir, escribir poesía, escribir canciones, crear, actuar, tocar el piano... Podría seguir y seguir. Porque realmente no hay nada que no puedas hacer. Eres divertida y hermosa y graciosa, amable y tan inteligente”, expresó. “¡No podría pedir una mejor nieta, la señorita Blue Ivy Carter! No podría estar más bendecida, agradecido y completamente enamorada de otro humano. ¡Realmente me traes alegría!”, finalizó.