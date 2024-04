Raúl de Molina celebra dichoso el cumpleaños 24 de su hija Mia

Es un día especial para Raúl de Molina. El presentador de El Gordo y la Flaca y su esposa, Mily, celebran este viernes los 24 años de su hija Mia. Feliz por compartir este momento familiar con el público del programa de Univision, el presentador envió un cariñoso saludo para la joven a través de la pantalla chica. Además, la felicitó con un tierno video en el que recordó con mucho cariño los días de su niñez.

“Mi hija Mia, el día de hoy, está cumpliendo 24 años. ¡Muchas felicidades!”, dijo ante las cámaras y junto a su amiga, Lili Estefan, quien sonriente aplaudió y felicitó a la pequeñita que ha visto crecer. La producción mostró fotos de Mia en algunas alfombras rojas acompañando a papá, mismas que Raúl aún recuerda con emoción. “Mira, aquí en Premios Juventud hace muchos años”, dijo al ver las imágenes.

Desde el fondo de su corazón, agregó: “Muchísimas felicidades a Mia, quería decirle que todo lo mejor”. Un lindo detalle que El Gordo tiene para su hija en días como este, en el que comparte su dicha con el mundo entero a través de la televisión.

Además, Raúl editó un lindo video con los recuerdos de hace unos años, en el que nos deja ver momentos familiares y divertidos protagonizados por su hija. Viajes al rededor del mundo, visitas a restaurantes únicos, paisajes y ratos junto a mamá y papá; es lo que podemos apreciar en el clip del presentador, quien se siente bastante orgulloso por la mujer en la que se ha convertido aquella pequeñita que tantas alegrías le ha dado.

La fama en la vida de Mia

Crecer como hija de un famoso no ha sido nada sencillo para Mia quien, a pesar de todo, se siente bastante orgullosa de su padre. “Creo que me ha beneficiado mucho, estoy súper agradecida y orgullosa de mi papá, pero siento que definitivamente es algo difícil. Porque cuando vives con alguien famoso, tu vida está en el spotlight, porque hay muchas cosas que tú prefieres que no salgan o no quieres que sean públicas que al final del día van a a ser porque es la industria en la que está mi papá, así que ha sido un poco difícil crecer así, pero al mismo tiempo me ha encantado”, comentó en entrevista con Rodner Figueroa en el podcast Cara a Cara.

Y aunque muchas veces Raúl suele hacer comentarios sobre la vida de Mía en el show, padre e hija tienen una excelente comunicación y él respetó una importante petición de ella en un tiempo complicado de su vida. “Yo aumenté de peso por un rato y también lo pasé muy mal con la gente diciendo que yo estaba embarazada cosas así... Era constantemente horrible, horrible, leer los comentarios. Le dije, ‘perdóname pero no lo puedo aguantar porque de verdad sí me afecta mucho’”, comentó.