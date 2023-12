La hija de Raúl de Molina habla de las críticas que recibió por su aumento de peso: ‘Lo pasé muy mal’

Ser hija de famosos no es nada fácil, y eso lo sabe bien Mía de Molina, la hija de Raúl de Molina. Como nunca, la hija única del presentador se sentó a conversar con Rodner Figueroa en su canal de YouTube, Cara a Cara. El presentador la cuestionó sobre el hecho de ser hija de una celebridad tan conocida y todo lo que esto implica. En esta conversación, la joven de 23 años se sinceró sobre los estragos que la fama ha causado en su vida, además del bullying que recibió por su físico y de las indiscreciones que su padre ha cometido sobre su vida privada ante las cámaras de Univision.

©@rauldemolina



Mía contó que le pidió a su papá que compartiera más fotos con ella, debido a su aumento de peso y las críticas

Sobre el hecho de ser hija de un famoso como Raúl de Molina, Mía comentó que si bien, es algo de lo que se siente orgullosa, no ha sido sencillo. “Yo creo que me ha beneficiado mucho, estoy súper agradecida y orgullosa de mi papá, pero siento que definitivamente es algo difícil. Porque cuando vives con alguien famoso, tu vida está en el spotlight, porque hay muchas cosas que tú prefieres que no salgan o no quieres que sean públicas que al final del día van a a ser porque es la industria en la que está mi papá, así que ha sido un poco difícil crecer así, pero al mismo tiempo me ha encantado”.

Rodner fue más allá y le preguntó a Mía si le molestaba que su padre las evidenciara a ella o a su madre en El Gordo y la Flaca, cosa que ‘Rauli’ suele hacer constantemente. Mía admitió que sí le molestaba, sobre todo en su etapa adolescente. “Siento que sí me molestaba mucho, porque era como que un poquito raro que salieran mis cosas personales en la tele, donde millones de personas podían ver. Yo en esa edad, no sabía cómo lidiar con eso y los comentarios de la gente. Pero ahora, cuando él dice algo ya no me molesta”, dijo.

©@rauldemolina



Mía ha tenido que lidiar con la fama de su padre, pero ahora ya lo ve todo desde otra perspectiva

Mía contó que, si bien no le hacían bullying por el hecho de que su padre trabajara en la televisión, sí lo hacían con su físico. “No me molestaban por esto, pero yo aumenté de peso en una época de mi vida y sí me molestaba mucho con eso, pero de mi papá trabajando en la tele no tanto, porque vivimos en Miami donde hay muchos latinos. Pero siento que lo único que me ha pasado malo es eso”.

Las duras críticas la afectaron

En esta entrevista, Mía también habló acerca de las hirientes críticas que recibió cuando, en una temporada de su vida, subió de peso. “Yo aumenté de peso por un rato y también lo pasé muy mal, la gente diciendo que yo estaba embarazada cosas así, he pasado por mucho pero siento que lo más imporante es que no le puedes dar mucha mente a lo que otros dicen de ti”, contó. “Yo creo que cuando dijeron que estaba embarazada eso era muy fuerte para mí y muy triste también porque lo pasé súper mal. Siento que es muy difícil y más para las mujeres, especialmente creciendo con un papá que le llaman ‘El Gordo’, a mí se me hizo muy difícil cuando aumenté de peso, decían ‘ay se ve igualita a su papá’ esas cosas al final del día duelen”.

©@miademomo



Mía entendió que las críticas no tenían que hacerle tanto daño y se enfocó en trabajar en su autoestima y llevar hábitos saludables

Mía compartió a Rodner que incluso, le pidió a su papá que no publicara fotos de ella en sus redes sociales por un tiempo. “Era constantemente horrible, horrible, leer los comentarios. Le dije, ‘perdóname pero no lo puedo aguantar porque de verdad sí me afecta mucho’”.

Vídeo Relacionado: Angelina Jolie habla sobre su vida social después de su divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.