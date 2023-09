La hija de Raúl de Molina debuta como entrevistadora en ‘El Gordo y la Flaca’

Mia de Molina, la hija de Rául de Molina y su esposa Mily, debutó como entrevistadora en El Gordo y la Flaca. A propósito del 25° aniversario del programa, la joven de 23 años –en complicidad con la producción– entrevistó a su padre, y juntos recordaron los mejores momentos del programa, e incluso también hablaron de aquellas transmisiones arriesgadas, como la ocasión que Raúl puso su vida en peligro, durante una transmisión del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010.

©@rauldemolina



Mia conversó con su padre sobre los 25 años de ‘El Gordo y la Flaca’

Curiosamente, Mia es más joven que el propio show de Univision, por lo que su nacimiento fue televisado. Raúl recordó con cariño que su hija nació alrededor de las 2pm de la tarde y dos horas después, cuando arrancó el show, Mia ya estaba en la televisión. “Pusimos tu nacimiento en el programa. A las 4pm ya estabas en el show”, contó el presentador.

En esta amena conversación entre padre e hija, el también paparazzi recordó como fue el primer día del programa, donde él y Lili Estefan tuvieron como invitada especial a la actriz Laura Zapata, una de las ‘villanas’ legendarias de las telenovelas. “Me acuerdo como lucía Lili, como lucía yo... Tuvimos a Laura Zapata desde México, ella fue la madrina del programa”. Mia también resaltó el hecho de que su papá y Lili Estefan han logrado permanecer como una gran dupla en la televisión, algo que ningún otro dúo de comunicadores ha logrado.

“Tú la conoces perfectamente, para mí es como una hermana”, dijo Raúl a lo que Mia contentó: “Claro, la tía Lili”. El presentador continuó: “Creo que Lili y yo somos los únicos que llevamos tanto tiemo juntos haciendo televisión porque en otros programas que están en Univision y otras cadenas cambian las personas constantemente, pero aquí nosotros llevamos 25 años”.

©Univision Network



Lili Estefan y Raúl de Molina con Laura Zapata

El día que Raúl puso su vida en peligro en África

Mia le preguntó a su padre sobre “lo más loco” que le ha pasado durante los 25 años del programa, y en seguida Raúl recordó cuando fue al Mundial de Sudáfrica en 2010, y se salvó de morir asfixiado y devorado por los leones.

“Lo peor que me ha pasado, cuando yo estaba en África para el mundial de fútbol de Sudáfrica 2010. Me rentan los productores un Mini Cooper, me llevan a un safari, llego al área de los leones y me dan un papel que dice que por cualquier cosa que pase no te bajes del carro. En eso, el carro empieza a echar humo y más y más... Yo estuve adentro como por 15 minutos pero me empezó a faltar el aire”, contó. “Cuando yo me bajé del carro, tuve suerte de que los leones no vinieron y me comieron”, agregó. Mia respondió con una sonrisa pícara: “¡Hubieran tenido un buffet ahí!”.