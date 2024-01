Raúl de Molina revela cuántas libras quiere perder este 2024

Hace un año, al iniciar el 2023, Raúl de Molina se propuso perder 40 libras, un desafiante reto de salud. No fue sencillo, pues tuvo que someterse a una rigurosa dieta, ejercicio y también a un tratamiento recetado. Pero a su disciplina y perseverancia, el presentador de El Gordo y La Flaca (Univision) no solo logró su objetivo, sino que incluso lo superó. Ahora que acaba de iniciar el 2024, el conductor se ha fijado una nueva meta, la cual seguramente alcanzará.

©@rauldemolina



La transformación física de Raúl ha sido notoria.

En una reciente emisión de su programa, Raúl reveló su propósito para este nuevo año. “¿Quieres preguntarme mi resolución?”, le dijo a su compañera Lili Estefan al inicio del show, luego de hacer un enlace. “Perder 5 libras más que es todo lo que necesito para lucir más espectacular de lo que ya estoy”, expresó sonriente el carismático presentador.

“Estoy empezando el año y por primera vez en largo tiempo puedo decir, ‘oye, estoy con sesenta y pico de libras menos que el año pasado’”, expresó satisfecho, destacando su importante logro a nivel personal.

Los resultados del proceso de transformación al que se sometió Raúl son más que evidentes, y él mismo señaló los cambios que ha notado en su físico con relación a su ropa. “Esta chaqueta que me pongo hoy, que no me di cuenta que no era de las que están arregladas.... ¡Mira qué grande me queda!”, expresó. Y de lo más simpático, incluso invitó a ‘Carlitos, el productor’ ha abrigarse con su saco que le quedaba holgado.

Si bien el conductor se siente feliz con los cambios que ha obtenido al abrazar un estilo de vida más saludable, también ha asegurado que su sobrepeso nunca fue algo que lo hiciera sentir infeliz. “Yo soy un gordo feliz. La gente me dice: ‘¿Te sientes mejor (ahora que has perdido peso)?’ y yo le digo, ‘Me siento un poquito mejor, pero no mucho mejor que antes’”, confesaba anteriormente.

©@elgordoylaflaca



El conductor ha sido transparente sobre su proceso de pérdida de peso.

Sincero sobre su proceso de pérdida de peso

Si algo caracteriza a Raúl además de su personalidad simpática es su sinceridad y transparencia. El año pasado contó en El Gordo y la Flaca cuál era uno de los recursos de los que estaba echando meno para deshacerse de las libras que tenía de más. “A mí no me gusta engañar a nadie. Yo no soy como las mujeres aquí que salen y dicen ‘perdí 50 libras, lo hice a dieta’”.

Raúl reveló que recurrió a un fármaco para apoyarse en su proceso. “Se llama Mounjaro. No me la está regalando nadie, la tengo que pagar”, comentó entonces. “Es una medicina que te inyectas una vez a la semana”, agregó, explicando que con el uso de este fármaco debía ser cuidadoso con su alimentación. “No puedes comer de más porque después te cae mal, ni puedes comer nada que sea grasoso”.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez y Ben Affleck sufren estrés postraumático después de su primer romance Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.