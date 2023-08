¡60 vueltas a la piscina! La exigente rutina de Raúl Molina para mantenerse en forma

Desde el comienzo de este año, Raúl de Molina hizo una promesa consigo mismo que consiste en disciplinarse con los ejercicios que lo ayudan a bajar de peso. Muy aparte de las dietas que sigue, el carismático presentador de televisión tiene una exigente rutina con la cual ha logrado perder algunas libras: nadar alrededor de 45 minutos en la piscina y realizar 60 vueltas a punta de braceadas. Los resultados son más que visibles ya que comparando su aspecto físico con un vídeo de hace algunos meses atrás, el cambio sí se salta a la luz. Su objetivo era disminuir 40 libras y ¡la verdad que parece estar lográndolo!

©GettyImages



Raúl de Molina y su exigente rutina para estar en forma

Por medio de un post compartido en sus rede sociales, podemos apreciar al compañero de set de Lili Estefan mucho más ligero y con una capacidad de aguante verdaderamente sorprendente. “Listo para mi rutrina diaria, ahora voy a comenzar a nadar. Doy aproximadamente 60 vueltas a la pisicina que me demora alrededor entre 38 a 45 minutos”, se le escucha comentar al también periodista gráfico.

El ejercicio lo realiza 5 días a la semana, según él mismo lo expresa en el clip que ha sido del agrado de muchos de sus seguidores y colegas del medio, los cuáles no han dudado en rendirse con halagos ante la hazaña del host de televisión.

“Sigue así Raúl”, “Excelente, Raúl, te ves muy bien”, “Excelente gordo, me motiva para yo seguir nadando”, son algunos de los alentadores comentarios que resaltan en la publicación, sobre todo por la decisión que tiene de cuidarse y seguir un estilo de vida más saludable.

Otro secreto para bajar de peso

A mediados de marzo, el presentador de televisión contó en El Gordo y la Flaca (Univision) cuál es su secreto para lograr bajar de peso. Durante la transmisión del show, el cubano de 64 años indicó: ”A mí no me gusta engañar a nadie. Yo no soy como las mujeres aquí que salen y dicen ‘perdí 50 libras, lo hice a dieta’”.

Acto seguido, relató que usa el medicamento mounjaro. “Es una medicina que te inyectas una vez a la semana”, expresó. En este sentido, añadió: “He perdido ya cerca de 38 libras, pero no puedes comer de más porque después te cae mal, ni puedes comer nada que sea grasoso”.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez celebra el primer aniversario de bodas junto a Ben Affleck Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.