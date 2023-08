Raúl de Molina sigue firme en su objetivo de perder peso: ‘Es lo menos que he pesado desde el 2008’

Al iniciar este 2023 Raúl de Molina reveló que se había puesto como propósito bajar de peso, 40 libras exactamente exactos, lo que significaba que debía cambiar sus hábitos y llevar un estilo de vida más saludable. Y tal parece que los esfuerzos del presentador de El Gordo y La Flaca (Univision) están rindiendo frutos, pues su transformación física ha sido muy evidente. De hecho, su meta ha sido superada, lo cual le ha valido múltiples felicitaciones, incluida la de su compañera Lili Estefan.

La transformación física de Raúl es evidente.

“Antes de empezar quiero decir que hoy especialmente veo a Raúl súper guapo”, comentó la presentadora al inicio de la emisión de su programa el pasado 24 de agosto. “Lili me dice esto porque esta mañana yo le mandé una foto, le dije ‘estoy en este peso’, y entonces le dije, ‘es lo menos que he pesado desde el 2008’. Se lo mandé temprano en la mañana, como a las 8 y media de la mañana, me pesé a las 6 de la mañana, estaba feliz”, compartió Raúl.

“Y te felicité… Te dije: ‘Rauli, estoy tan feliz por ti, eres un flaco”, comentó la simpática cubana. Pero Raúl hizo una precisión: “No, eso no fue lo que me dijo: ‘Felicidades Raúl, estás tan flaco que ahora por la medicina que estás tomando no puedes ir al baño”, contó bromista sobre los efectos que le provoca el medicamento con el De Molina se apoya en su proceso, esto provocó risas en el estudio de televisión.

Hasta ahora, desde que inició su proceso de pérdida de peso a finales del año pasado, Raúl ha logrado perder 53 libras, y tal parece que quiere seguir adelante en este camino. “¿Cuántas (libras) más quieres perder? ¿Cuál es la meta?”, le preguntó Lili en otro momento del programa. Él no reveló un número, pero sí confesó que ahora le está resultando más difícil perder peso.

Si bien es el conductor ha abrazado este estilo de vida más saludable, aseguró que su sobrepeso nunca fue algo que lo hiciera sentir infeliz. “Yo soy un gordo feliz. La gente me dice: ‘¿Te sientes mejor (ahora que has perdido peso)?’ y yo le digo, ‘Me siento un poquito mejor, pero no mucho mejor que antes’”, dijo sincero.

Lili está muy feliz por Raúl.

Ha echado mano de otros recursos para bajar de peso

“A mí no me gusta engañar a nadie”, aseguraba el conductor hace unos meses en su programa. “Yo no soy como las mujeres aquí que salen y dicen ‘perdí 50 libras, lo hice a dieta’”, señaló, reafirmando su honestidad al hablar de su proceso de pérdida de peso. Y es que ha hablado abiertamente sobre el uso de un fármaco para complementar la dieta y el ejercicio.

“Muchas de las personas que nos ven batallan el peso… ¿Ustedes piensan que estos famosos de Hollywood pierden haciendo ejercicio? No, se inyectan la medicina y todos lucen bellos para la alfombra de los Oscar”, expuso entonces Raúl.

Raúl ha usado un fármaco para apoyarse en su pérdida de peso.

