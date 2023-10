En traje de baño, Raúl de Molina muestra su transformación tras su pérdida de peso

Raúl de Molina ha demostrado que la disciplina y la perseverancia son clave cuando se busca alcanzar un objetivo. El conductor hizo un compromiso consigo mismo para bajar de peso y llevar una vida más saludable y ya ha rebasado su meta inicial. A principios de este año el presentador reveló que se propuesto perder 40 libras, objetivo que ya alcanzó. Ahora, en medio de un viaje a las paradisíacas playas de República Dominicana, Raúl ha mostrado su transformación física.

©@elgordoylaflaca



Raúl de Molina y Lili Estefan transmitieron desde Punta Cana.

Hace un par de días, De Molina viajó a Punta Cana junto a Lili Estefan y todo el staff de El Gordo y La Flaca (Univison) para transmitir el programa desde ahí, con la playa y el mar como telón de fondo. Pero no todo ha sido trabajo, pues el equipo también se ha dado un tiempo para disfrutar del hermoso lugar en el que se encuentra.

En su estancia en el resort desde donde han transmitido los últimos programas, Raúl ha aprovechado para disfrutar el sol y el agua. El presentador publicó en sus historias de Instagram una foto en la que se le ve sonriente, posando en un colorido traje de baño mientras se encuentra junto a la piscina.

©@rauldemolina



Raúl mostró su transformación física.

Aunque De Molina no agregó ningún texto a su foto, mas que la ubicación del hotel en el que se encontraba, para sus seguidores fue más que evidente el cambio en su físico. De hecho, el mismo conductor ha compartido que unas de las actividades en las que se ha apoyado en su proceso de pérdida de peso ha sido justamente la natación. En los últimos meses ha compartido algunos videos en los que muestra su rutina de entrenamiento, la cual al parecer está dando resultados.

¿Cómo va en su proceso?

Hace un mes, Raúl compartió con alegría la grata sorpresa que se llevó cuando se subió a la báscula. “Cuando voy a la pesa, estoy entre 269 y 270”, contó en El Gordo y La Flaca. “Me quito el calzoncillo, me quito la camiseta, me peso y estaba en 269.2 y dije ¡yeah! Ya rompí los 270, entonces soy la persona más feliz del mundo porque estoy en 269, buen número”. Semanas atrás, De Molina había revelado que ya llevaba 53 libras perdidas, una cifra bastante superior a las 40 que se había fijado como meta a principios de año, y ahora seguramente ese número ha aumentado.

Aunque el conductor ha abrazado este estilo de vida más saludable, también ha asegurado que su sobrepeso nunca fue algo que lo hiciera sentir infeliz. “Yo soy un gordo feliz. La gente me dice: ‘¿Te sientes mejor (ahora que has perdido peso)?’ y yo le digo, ‘Me siento un poquito mejor, pero no mucho mejor que antes’”, ha confesado.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...