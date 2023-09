Raúl de Molina comparte un nuevo logro en su meta de perder peso: ‘Soy la persona más feliz del mundo’

Raúl de Molina ha dado cátedra de disciplina y compromiso en su proyecto de bajar de peso y llevar una vida más saludable. A principios de este año el conductor de El Gordo y La Flaca (Univison) reveló que se había fijado la meta de perder 40 libras, la cual ya la alcanzó y ahora continúa con su transformación física. El presentador, que ya ha compartido los métodos y rutinas de los que ha echado mano en este proceso, acaba de revelar con gran emoción cuánto pesa actualmente.

En una reciente emisión de su programa, Raúl confesó sentirse muy contento. “No tan feliz como yo, pero él está feliz”, dijo el conductor al inicio del programa refiriéndose a Carlitos ‘El Productor’, quien presumió sus mejores pasos de baile en el estudio. “Después de los 25 años de El Gordo y La Flaca, que salimos a comer y todo eso, pero me he cuidado los últimos tres días, dije ‘me voy a pesar’ y después tenía miedo. ‘Espero a mañana, espero a mañana’ y no me llegué a pesar hasta las 12 del día”, contó De Molina.

©@rauldemolina



La transformación física de Raúl ha sido notoria.

“Cuando voy a la pesa, estoy entre 269 y 270”, contó. Lili Estefan, su compañera, hizo una intervención para revelar que Raúl que le había enviado un mensaje para compartirle su logro y también aclaró que este peso que le indicó la báscula era sin ropa. “Me quito el calzoncillo, me quito la camiseta, me peso y estaba en 269.2 y dije ¡yeah! Ya rompí los 270, entonces soy la persona más feliz del mundo porque estoy en 269, buen número”, compartió. Hace poco más de un mes el presentador había revelado que ya llevaba 53 libras perdidas, y ahora seguramente esa cifra ha aumentado.

“Mira lo flaco que estoy, mira esto”, le dijo a Lili mientras se cerraba el saco que ya le quedaba un poco holgado. Los seguidores del programa y del conductor no tardaron en felicitarlo a través de sus redes sociales y le enviaron mensaje de ánimo para que siga adelante con sus objetivos.

Constante en sus logros

Hace algunas semanas, Lili inició un programa felicitando a su compañero. “Antes de empezar quiero decir que hoy especialmente veo a Raúl súper guapo”, comentó la presentadora el pasado 24 de agosto. “Lili me dice esto porque esta mañana yo le mandé una foto, le dije ‘estoy en este peso’, y entonces le dije, ‘es lo menos que he pesado desde el 2008’. Se lo mandé temprano en la mañana, como a las 8 y media de la mañana, me pesé a las 6 de la mañana, estaba feliz”, compartió entonces Raúl.

Si bien es el conductor ha abrazado este estilo de vida más saludable, ha asegurado que su sobrepeso nunca fue algo que lo hiciera sentir infeliz. “Yo soy un gordo feliz. La gente me dice: ‘¿Te sientes mejor (ahora que has perdido peso)?’ y yo le digo, ‘Me siento un poquito mejor, pero no mucho mejor que antes’”, ha confesado.