Raúl de Molina apoya a su hija Mía en un evento de moda destinado una noble causa

Mía de Molina poco a poco se abre camino dentro del mundo del marketing y la moda; dos de sus más grandes pasiones. La hija de Raúl de Molina y su esposa Mily, encabezó en un evento benéfico de la marca Alice + Olivia en Miami y brilló con un look espectacular de la misma firma. El evento con causa consistió en una venta especial cuyas ganancias fueron destinadas a la institución Cristo Rey Miami High School. En este evento, la joven de 23 años fungió como host y contó con el apoyo de sus padres, así como de queridos amigos.

Raúl de Molina con su esposa y su hija

“Miren a @miademomo lo grande que esta. Aquí en un evento que realizó anoche para recaudar fondos para un colegio que educa a nińos de bajos recursos @cristoreymia”, se lee junto a un video que el presentador compartió en sus redes, donde conversa con su hija acerca del evento de moda. En el video, el conductor de tv bromea con su característico sentido del humor sobre el atuendo de Mía, al mismo tiempo que muestra lo orgulloso que está de los logros de su hija, pues ella supervisó todos los detalles del evento.

Entre las celebridades que se dieron cita, figuraron Lili Estefan, así como su hija menor, Lina Luaces. De hecho, Lina —quien se dedica al modelaje— compartió una foto al lado de Mía, con la que tiene una cercana relación, pues sus padres son amigos y colegas, así que prácticamente han crecido juntas.

Mía de Molina y Lina Luaces en el evento de Alice + Olivia

En las redes sociales de Mía no se hicieron esperar las reacciones de apoyo por parte de los compañeros de Raúl de Molina, quienes conocen a su hija desde que era pequeña. Clarissa Molina comentó: “Amo todo lo que veo”. Por su parte, María Celeste Arrarás alabó el look de Mía para su gran noche con las siguientes palabras: “Guapísima es poco”. Rodner Figueroa y Pamela Silva también reaccionaron a los posts de Mía, dejando ver que son grandes admiradores de su estilo.

Para su gran noche, Mía lució un cardigan largo de punto jacquard modelo Astrid, además de unos vaqueros de pierna ancha con un estampado similar. Para hacer contraste, Mía agregó un top en color negro y unas botas de tacón alto del mismo color, y como complemento, agregó una cartera roja.

Raúl de Molina con su esposa e hija en el evento de moda con causa

Ser hija de un famoso... todo un reto

En una reciente conversación en el podcast de Rodner Figueroa, Mía de Molina habló de lo complejo que es ser hija de una celebridad como su papá, pues desde que era una niña, vivió bajo los reflectores, aunque eso también ha sido algo positivo. “Yo creo que me ha beneficiado mucho (ser hija de un famoso), estoy súper agradecida y orgullosa de mi papá, pero siento que definitivamente es algo difícil. Porque cuando vives con alguien famoso, tu vida está en el spotlight, porque hay muchas cosas que tú prefieres que no salgan o no quieres que sean públicas que al final del día van a a ser porque es la industria en la que está mi papá, así que ha sido un poco difícil crecer así, pero al mismo tiempo me ha encantado”.

