Al terminar la universidad, Mía volvió a Miami, pero no a casa de sus padres, sino para vivir en la misma ciudad pero en su propio departamento.

Sobre la independencia que adquirió viviendo sola y la forma en la que disfrutaba de su espacio, la joven de 23 años dijo: “Me acostumbré mucho y también la libertad que tienes cuando vives sola de poder hacer tus cosas propias que todos los niños entienden, siento que es una transición muy grande de vivir sola y regresar con tus papás de nuevo”.

Mía habló con su papá y le dejó claro su punto. “Ya no soy una niña chiquita, ya no más. Le dije ‘¿qué te parece si me mudo a un apartamento sola?’ y él ‘perfecto me parece un plan perfecto’. Conseguí un apartamento y me mudé como que al final del verano y para ser honesta, paso todos los días en Key Biscayne con ellos”, dijo entre risas.