Elizabeth Gutiérrez nos abrió su corazón y en una entrevista exclusiva para HOLA! confirmó su separación de William Levy, tras una historia de 20 años. Sincera y como toda una dama, ‘Ely’ nos habló de la separación que ha vivido con el padre de sus hijos, además de compartirnos los duros momentos por los que está pasando. En medio de estos días tan difíciles, la actriz está resurgiendo de las cenizas y está más que lista para retomar su carrera e ir avanzando. ‘Ely’ hizo una pausa de varios años en su faceta como actriz para cuidar de sus hijos, pero ahora que estos ya son algo mayores, está lista para reinventarse y volver a la actuación, la cual según sus propias palabras es su pasión.

Mi prioridad siempre fue mi familia y estar ahí presente con ellos, con todos en mi familia. Pero siento que en este momento es necesario que también me vean como esa mujer profesional”, nos confesó.

©Hola



Elizabeth Gutiérrez en HOLA!

Durante la entrevista también hubo la oportunidad de hacer una sesión de fotos, donde se dejó ver bellísima con varios cambios de vestuario en los que resaltó su belleza. Para el look con el que se sentó a conversar con HOLA!, Elizabeth se decantó por un little black dress de corte recto de Splash, el cual complementó con joyería de Chanel y un par de stilettos de Christian Louboutin. Los diferentes looks que lució así como el estilismo en general de ‘Ely’ corrieron a cargo de Claudia Zuleta, quien cuidó a detalle el look de la actriz.