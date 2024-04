William Levy reacciona a las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez sobre su ruptura

Luego de que Elizabeth Gutiérrez confirmara a través de HOLA! su ruptura con William Levy, el revuelo mediático no se ha hecho esperar. Los seguidores de la ahora expareja han acaparado las redes dando su punto de vista, así como demostrando su apoyo a ambas partes. En medio de este aluvión de reacciones, el actor de origen cubano se ha manifestado a través de sus redes sociales con un críptico mensaje, que muchos han interpretado como una respuesta a la sincera entrevista en la que ‘Ely’ nos habló de los duros momentos que está atravesando tras poner fin a su relación con el actor cubano.

Elizabeth Gutiérrez en HOLA!

A través de sus historias de Instagram, el actor de series como Vuelve a mí, replicó un post de una cuenta de fans, en la cual aparece una imagen de su rostro con la siguiente frase: “Si en la vida no luchas por lo que quieres, jamás tendrás historias buenas que contar”.

Hasta el momento, el padre de Christopher Alexander y Kailey Levy no se ha pronunciado de viva voz a las declaraciones de su expareja, quien compartió con HOLA! que lleva un tiempo seaparada de él; cada uno haciendo su vida por su lado. El repost de esta publicación ha sido la primera reacción de William desde las declaraciones de la madre de sus hijos.

William Levy replicó este post en sus redes

Ahora sabemos gracias a la propia ‘Ely’ que este es un adiós definitivo y no como en otras ocasiones, en las que regresaban y trataban de arreglar sus diferencias. De hecho, la actriz reveló que tienen dos meses separados, por lo que no hay marcha atrás en su decisión.

‘Siempre aposté por mi relación’

En la conversación exclusiva, Elizabeth nos confesó que a lo largo de los 20 años que estuvieron juntos, ella luchó siempre por el bienestar de su familia, pero que al final, las cosas no funcionaron como esperaba y decidieron tomar rumbos diferentes. “Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos cómo éramos. O sea, quería... Porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos”.

Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio en HOLA!

“Actualmente, no estamos juntos”, nos confesó ‘Ely’. “Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, agregó la actriz.