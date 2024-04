Elizabeth Gutiérrez revela que su hija Kailey debutará en la actuación al lado de William Levy

Aunque Elizabeth Gutiérrez y William Levy han procurado mantener la vida de sus hijos al margen de sus carreras, conforme han ido creciendo han permitido que Christopher y Kailey sean más visibles en sus redes sociales e incluso en eventos públicos. Sin embargo, para ambos jovencitos nunca fue un secreto que sus papás eran figuras públicas, por lo que crecieron viéndolos desarrollarse profesionalmente frente a las cámaras. Es por eso que no ha sido del todo una sorpresa el hecho de que Kailey haya decidido incursionar en el mundo de la actuación, ahora que tiene 14 años, pues según ha revelado la actriz, su hija debutará como actriz en una serie que grabará en España y en la que tendrá la oportunidad de compartir créditos con William, por lo que no podrían estar más orgullosos de ella.

©@gutierrezelizabeth_



La actriz se mostró orgullosa de la decisión de su hija

Así lo compartió la intérprete durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, en la que visiblemente emocionada habló del proyecto que marcará el inicio de la carrera de Kailey en la televisión. “Mi hija va a hacer una serie próximamente con William en España. Ella quiere, la apoyamos”, comentó conmovida.

En ese mismo sentido, Elizabeth reveló que Kailey sí tiene intenciones dedicarse a la actuación, por lo que cuenta con su total apoyo. “Mi hija sí (quiere ser actriz), mi hijo no quiere nada qué ver con la actuación, él quiere jugar beisbol”, sentenció. “(Christopher) hizo una película y la verdad es que lo hizo súper bien, quedé impresionada, tiene talento, pero no le gusta, me dice: ‘Ni lo pienses, mami’”, dijo entre risas, dejando en claro que la menor de sus hijos es la única que siente esa pasión por el arte.

©@willevy



La adolescente de 14 debutará como actriz al lado de su famoso papá

La presentadora del programa Ojos de Mujer reveló que, a pesar de que sabe que el mundo del espectáculo es complicado, ellos siempre estarán al pendiente de su pequeña, dándole los mejores consejos para que se pueda desenvolver como pez en el agua. “Es un mundo complejo, pero si tienes el buen... como nosotros que la vamos a apoyar y que ya hemos pasado por todo creo que es muy diferente”, finalizó.

Dos adolescentes en casa

Si bien la adolescencia no es una etapa fácil, tanto William como Elizabeth han trabajado duro para criar a sus hijos de la mejor manera y hacerlos jóvenes de bien. Algo de lo que habló William en una charla que sostuvo con Mamás Latinas, en la que habló sobre esta etapa y los cambios que se han vivido en casa. “Es muy difícil, muy difícil, la verdad. Esta es la época donde se ponen difíciles y yo creo que, en vez de enseñarles, uno aprende más de ellos”, aseguró. “Yo he aprendido mucha paciencia, la verdad que sí, he aprendido mucha paciencia, y eso se los voy a agradecer toda la vida”, agregó.