William Levy y sus divertidas lecciones de manejo a su hija Kailey

Más allá de su faceta como actor, William Levy es un padre dedicado y amoroso con sus hijos. El intérprete de origen cubano atesora cada momento junto a Christopher y Kailey, fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez, pues están creciendo muy rápido, el jovencito tiene ya 18 años, mientras que su hermana tiene 14. El galán de telenovelas ha decidido impartirle a su hija sus primeras lecciones, y el momento ha resultado de lo más divertido.

©@kaileylevy19



William y Kailey se divierten mucho juntos.

William publicó varios videos en los que se ve a Kailey al volante intentando contener la risa, mientras se le escucha a él mismo hablando entre carcajadas. “Papá, tengo miedo. No me grabes. Detente, hay un auto”, dice la adolescente, sin perder la vista del camino. El actor, por su parte, bromea: “Papá, no quiero detener este auto, no quiero detener este auto... ¿te acuerdas? Ahora conducimos un auto, uno de verdad”.

Loading the player...

“Me vas a distraer”, replica Kailey a su padre, quien finalmente apareció a cuadro. “Estamos tomando clases hoy”, afirma el actor. “Voy demasiado rápido”, dice la joven, quien se ve un tanto temerosa. “Está bien, tómalo con calma”.

Loading the player...

Y aunque la sesión de risas parecía haber terminado, se reanudó después luego de que la joven pasara por un hoyo en el camino. “Dejamos el neumático atrás”, dije el actor entre risas, provocando la misma reacción en su hija. “Para, estoy realmente nerviosa”, confiesa Kailey. Al parecer la joven y su padre se dirigían a ver a ‘Tophy’ en sus entrenamientos de béisbol, pues en otra de sus historias de Instagram el intérprete mostró que estaban en las gradas.

Loading the player...

William compartió después un nostálgico video con el que cobró sentido la broma que le hizo a su hija mientras conducía. En la imagen se le ve al actor junto a Kailey y Christopher siendo apenas unos niños pequeños en un carro del golf. La pequeña le pide enérgicamente a su papá que no se detenga.

Aunque muchos podrían pensar que Kailey es todavía muy joven para manejar un auto, lo cierto es que en el estado de Florida, donde vive con su familia, la edad mínima para obtener una licencia de conducir son 16 años. Además, para obtener dicho documento se debe contar ya con una licencia de aprendizaje, la cual puede obtenerse a partir de los 15 años. De este modo, no resulta nada raro que la jovencita, quien a inicios de este mes cumplió 14 años, comience a prepararse.

El sentido mensaje de William a su hija

En junio del año pasado, mientras se encontraba grabando la serie Vuelve A Mí (Telemundo), William publicó una foto con Kailey durante una visita al set, y junto a ella un sentido mensaje dedicado a su hija.

“Tu apoyo y afecto inquebrantables se han convertido en mi luz guía. Mientras que otros pueden no entenderme o apreciarme completamente, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, incluso cuando otros no lo ven”, escribió entonces el actor.