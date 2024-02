En busca de su felicidad, William Levy envía un misterioso mensaje sobre su personalidad

Desde hace unos días, William Levy ha dejado un poco confundidos a sus fans con los mensajes que publica en sus historias en Instagram. Para algunos, es una forma de expresar sus pensamientos y emociones acorde a lo que tiene de frente en su vida personal. Para otros, la señal de que las cosas con su pareja, Elizabeth Gutiérrez no van bien, en especial en este Día de San Valentín, en el que no publicaron fotos ni mensajes juntos, pero sí un aparente intercambio de opiniones.

“Yo no necesito quedar por encima de nadie para sorprender a los demás, yo tengo mi esencia y soy como soy, no necesito creerme mejor que nadie, no necesito aparentar algo que no soy... Ya acepté que al igual que hay gente que me querrá, también habrá otros que me odiarán por como soy y no pasa nada, mientras yo me acepte y me quiera, todo bien”, escribió sobre una foto de él mismo.

El actor de Vuelve a Mí, continuó: “Aprendí a no darle importancia a los comentarios ajenos, haga lo que haga hará gente que va a hablar mal de mí, por eso, me centro en mí y no le doy explicaciones a nadie”. Sincero, Levy añadió: “Aprendí que es importante rodearse de gente que te quiera con tu esencia natural, con tus virtudes y tus defectos que mejorar porque eso es así, aquí nadie es perfecto y creerte superior no te convierte en el mejor”.

Este mensaje se suma a la publicación que hizo, de forma individual, en su feed, en donde hizo referencia al 14 de febrero. “¡¡Nunca es demasiado tarde!! #happyvalentinesday espero hayan pasado un hermoso día. Gracias siempre por tanto cariño. ¡¡¡Love you all!!! ❤️🙏🏼”, anotó al lado de un par de fotos suyas, un regalo para sus fans. Sin embargo, muchos notaron la ausencia de aquellos momentos y mensajes de complicidad que compartía a inicios de año junto a Elizabeth Gutiérrez.

La posible respuesta de Elizabeth Gutiérrez

Horas después de las publicaciones de William, Elizabeth tomó su propia cuenta de Instagram para publicar un breve mensaje que algunos consideraron que sería la respuesta a lo que Levy expresó. “Enfócate en mejorar, no en demostrar”, se puede ver en sus historias.

Elizabeth, por su parte, no hizo ninguna otra publicación relacionada con el Día de San Valentín, dejando a sus fans esperando aquella posible imagen junto a William Levy.

Por ello es que empezaron a sonar las alertas sobre una nueva crisis en su relación, tal como el año pasado, cuando en los primeros meses confirmaban que habían puesto fin a su vida juntos. Sin embargo, meses más tarde, reaparecieron juntos en sus publicaciones en las redes sociales, dejando claro que volvían a estar juntos.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...