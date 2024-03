‘Tophy’ Levy y su tierno mensaje a su hermana por su cumpleaños: ‘Gracias por ser mi mayor apoyo’

Por todos es bien sabido la buena relación que tienen los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Entre Christopher Alexander ‘Tophy’ y Kailey existe una gran complicidad y son como los mejores amigos. Prueba de ello es la reciente muestra de cariño de ‘Tophy’ a su hermana menor, quien el pasado 6 de marzo cumplió 14 años. Aunque la fecha de cumpleaños de la menor del hogar de los Levy ya pasó, el hijo mayor de los actores no quiso dejar de felicitar a su hermanita y le dedicó un cariñoso mensaje acompañado de una fotografía en la que se muestran como los más cómplices.

Elizabeth Gutiérrez, William Levy y sus hijos, Christopher y Kailey

En su cuenta, donde tiene más de 1.1 millón de seguidores, el joven de 17 años le dedicó unas bellas palabras acompañadas de una fotografía de ambos. “¡Feliz cumpleaños a la mejor hermana que alguien podría haber deseado! ¡Te amo con todo! ¡Gracias por todo lo que haces y por ser mi mayor apoyo! ¡Te amo con todo! Sé que vengo un día tarde pero ¡feliz cumpleaños! ❤️ ❤️”, escribió ‘Tophy’, junto a una imagen en la que aparece con Kailey; ambos en pijama y ropa cómoda.

Los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Los fans de los chicos no tardaron en reaccionar al lindo gesto entre hermanos, y celebraron lo bien que se llevan entre ellos. “Esa relación entre Christopher y Kailey no tiene precio. Más que hermanos son amigos, cómplices y se apoyan mutuamente”, “¡Qué buen trabajo han hecho sus padres! Me encanta esa unión de hermanos”, “Que lindo tu mensaje para tu hermanita”, “Que bonito, quien tiene un hermano tiene un tesoro”, fueron solo algunos de los comentarios de sus seguidores en Instagram, quienes además destacaron los grandes valores que sus padres le han enseñado.

Kailey, la gran cómplice de la novia de ‘Tophy’

Con el paso de los años, los chicos se han convertido en grandes cómplices, incluso ahora que están en la adolescencia, ambos están viviendo los cambios propios de esta edad casi de la mano. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Kailey tiene una buena relación con la novia de ‘Tophy’, una joven llamada Ivy Puente. En sus redes sociales, Kailey suele comaprtir fotos y videos al lado de la joven, quien tendría una relación de varios meses con ‘Tophy’.

Si bien entre Kailey e Ivy hay una diferencia de algunos años, en sus posts en las redes se han dejado ver como buenas amigas, demostrando que Kailey ‘aprueba’ a la novia de su hermano mayor y que le gusta verlo feliz y enamorado.

Kailey Levy con la novia de su hermano, Ivy Puente

