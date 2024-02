Por primera vez, Elizabeth Gutiérrez habla de la novia de su hijo Christopher

Ver crecer a sus hijos ha sido para Elizabeth Gutiérrez motivo de gran orgullo. Por esa razón, celebra cada uno de sus logros y les brinda su apoyo incondicional en cada etapa de su vida, tarea que comparte junto a William Levy. Para la actriz, este es un momento de grandes retos y cambios en ese sentido, pues su hijo Christopher, de 17 años, no solo está feliz por sus logros como jugador de beisbol, pues además se encuentra muy enamorado de una chica de nombre Ivana, a quien el joven presentó de manera sutil meses atrás en diversas de sus publicaciones de redes sociales. Ahora, en su reciente visita al foro del programa televisivo Despierta América, la actriz habló de la novia de su primogénito, revelando que además de ser muy linda es mexicana.

©@christopherlevy



El joven se encuentra felizmente enamorado de la chica mexicana

¿Qué ha dicho Elizabeth de Ivana?

La visita de Elizabeth al foro televisivo del programa matutino de Univision fue muy emotiva. La intérprete transitó por varios momentos emocionales, de las lágrimas al compartir aspectos muy personales, a la felicidad que le provoca hablar de su familia, instante en el que tocó el tema de la pareja de su primogénito, una chica que redes se hace llamar Ivy Puente. “Ivana es una niña súper linda. (Es) mexicana, qué tal, una niña súper linda, súper querida…”, explicó la actriz en su visita a la popular emisión, el la cual se dejó ver alegre por el momento que vive.

Recordemos que meses atrás, Christopher ha presumido su relación, dejando ver lo mucho que lo hace feliz compartir cada momento de su vida con Ivy, convertidos en los mejores cómplices. Aunque el chico ha sido muy reservado se percibe enamorado, tal cual lo dejó ver a mediados de enero pasado, cuando mostró en redes un álbum fotográfico en el que aparece compartiendo abrazos con su novia, esto durante una escapada nocturna. “Mi favorita”, escribió Christopher al pie de las imágenes, las cuales recibieron miles de “me gusta” y mensajes con los mejores deseos de los usuarios que no pierden de vista sus pasos.

©@christopherlevy



Elizabeth ha revelado que la pareja está muy contenta con su noviazgo

¿Es celosa Elizabeth?

Ante la nueva etapa que vive su hijo Christopher, Elizabeth fue cuestionada en Despierta América sobre si se considera una suegra celosa, a lo que respondió sin ningún rodeo. “Fíjate que no (soy celosa)”. Además, ahondó en sus declaraciones para referirse a la cercanía que tienen con la familia de la joven, lo que ha sido muy favorable en ese sentido. “Su familia es súper querida. Entonces no, para nada, no hay espacio para eso”, explicó en otro momento de la emisión.

©@gutierrezelizabeth_



La actriz asegura que no es celosa con su hijo

Elizabeth también abordó lo bien que va todo para la pareja en este instante, inspirados por el amor mientras cuentan con el apoyo de sus respectivas familias. “Están contentos”, dijo la actriz, para luego reiterar lo mucho que ha crecido su hijo, quien ha dejado atrás la adolescencia para convertirse en un joven adulto camino a la mayoría de edad. “(Es) un caballerito, un hombrecito”, dijo en su reveladora charla con el programa, en el que recibió los elogios de todos los conductores, felices por contar con su presencia en la pantalla.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.