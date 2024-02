La nueva publicación de William Levy que ha desconcertado a sus fans

A pesar de que William Levy se ha distinguido por ser uno de los personajes del mundo del entretenimiento que más cuidan su privacidad, el actor suele compartir en contadas ocasiones su sentir, sobre todo cuando está atravesando por duros momentos. Recientemente, el actor de Vuelve a mí compartió un mensaje en sus redes sociales, el cual hizo sonar nuevamente las alarmas de que algo no marchaba bien en su faceta más personal al lado de Elizabeth Gutiérrez. Desde hace unos días, el actor y la madre de sus dos hijos están inmersos en rumores sobre el estatus de su relación, pues se dice que no estarían pasando por un buen momento, pese a que recibieron el 2024 unidos como nunca antes los habíamos visto.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se conocieron en el 2002 y tienen dos hijos

A través de Instagram stories, el actor de origen cubano compartió un mensaje escrito en inglés, que traducido al español dice lo siguiente: “Ten cuidado en cómo tratas a la gente. Trátala con respeto”, expresó el guapo actor al inicio. William continuó hablando sobre Dios y de cómo los malos actos siempre traen consecuencias. “Algunas personas tienen una asignación de Dios y están protegidos. Por eso, el momento en que usas tu boca contra ellos, en el momento que intentas hacer algo malo contra ellos, todo el infierno invade tu vida”, agregó el intérprete, quien finalizó con unas palabras para sus seguidores: “Los amo a todos”.

Este fue otro de los mesajes de William Levy en sus redes

Previo a este mensaje, Levy había compartido otros mensajes que habrían causado preocupación entre sus seguidores. En uno de ellos, el actor de Montecristo publicó unas palabras, acompañadas por un par de fotos en las que aparece con sus hijos. “Me quedo con las personas que no te sueltan en los momentos difíciles, que te animan, te aconsejan, te quieren y no te dejan caer”, se lee en dicha publicación. Una de las cosas que llamó la atención fue que en las imágenes, no aparecía Elizaberh Gutiérrez.

Además de esto, los actores se han dejado de seguir en Instagram; ‘Ely’ no sigue el perfil de William y viceversa, lo cual da a entender que estarían pasando por un duro momento en su relación, la cual ha tenido altas y bajas a lo largo de sus más de 20 años juntos.

Ya no se siguen en Instagram

Altas y bajas en su relación

En ese sentido, la última vez que ‘Ely’ habló sobre su relación con el actor fue en noviembre pasado, cuando se encontraba de viaje junto al actor y sus hijos, en España. La familia viajó a Europa para acompañar a William en un evento en Almería, donde fue galardonado por su trayectoria artística. En ese momento, la actriz y presentadora fue abordada por las cámaras de El Gordo y la Flaca, donde habló de su relación con el padre de ‘Tophy’ y Kailey.

“Lo mejor es el tiempo, el tiempo que pone todo en su lugar y eso es lo más importante”, dijo la también actriz. “Nosotros somos como una familia normal, con altas y bajas y lo más importante para nosotros es el amor y lo importante para nosotros siempre ha sido nuestra familia”, destacó. El paparazzi Jordi Martin fue más allá y cuestionó a Elizabeth sobre los constantes reportes que hay sobre ellos dos. “¿Por qué tú crees que siempre circulan esos rumores de separación?”, preguntó el colaborador de El Gordo y la Flaca, a lo que la madre de ‘Tophy’ y Kailey contestó: “No tengo nada que decir acerca de eso”.

