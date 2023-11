Elizabeth Gutiérrez habla de su relación con William Levy: ‘Somos como una familia normal, con altas y bajas’

Elizabeth Gutiérrez y William Levy continúan dando de qué hablar a su paso por España, luego de que el actor fuera premiado por el Premio de Honor concedido por el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL). La pareja, que se ha dejado ver al lado de sus hijos en esta nueva oportunidad a su relación, se ha visto unida y sobre todo, muy cariñosa. Ante esto, la pareja del actor expresó lo orgullosa que estaba de él, además de asegurar que para ambos lo más importante era el amor y por supuesto, su familia.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez con sus hijos en España

Durante el evento en el que Levy plasmó sus manos en las puertas del Auditorio Maestro Padilla, ‘Ely’ habló ante las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision), donde se refirió a la relación con el padre de sus hijos, de quien por cierto, dijo sentirse “muy orgullosa”.

“Lo mejor es el tiempo, el tiempo que pone todo en su lugar y eso es lo más importante”, dijo la también actriz. “Nosotros somos como una familia normal, con altas y bajas y lo más importante para nosotros es el amor y lo importante para nosotros siempre ha sido nuestra familia”, destacó.

Acerca de la carrera del actor y de lo lejos que ha llegado desde que arrancó su carrera en los 2000’s, mencionó lo siguiente: “Estoy súper orgullosa de William, de lo que ha logrado; empezar con él desde cero y ver todo lo que ha logrado de verdad que me enorgullece muchísimo, y se merece todos los premios todas cosas que le suceden porque de verdad no pierde su esencia de ser ese hombre humilde y agradecido que conocí hace más de 20 años”.

Jordi Martin, reportero del show de Univision, fue más allá y cuestionó a la también presentadora sobre los rumores que surgen cada tanto sobre su ruptura con el actor. Ante esto, ‘Ely se mantuvo al margen. “¿Por qué tú crees que siempre ciruclan esos urmores de separación?”, a lo que la madre de ‘Tophy’ y Kailey contestó: “No tego nada que decir acerca de eso”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Si bien ‘Ely’ no desmintió ni aseguró que este viaje haya sido una reconciliación para ambos, lo cierto es que la pareja se dejó ver muy unida, como hace tiempo no se veía en las redes sociales. En una de las imágenes que la actriz compartió en sus redes al lado de William, ella escribió: “Love of my life, My man!! (El amor de mi vida. ¡Mi hombre!)”. Así que, con esto, dejan de lado los reportes de su ruptura luego de que el cubano fuera relacionado con su coprotagonista Samadhi Zendejas, de Vuelve a Mí.