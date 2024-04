Elizabeth Gutiérrez, firme en retomar su carrera, vuelve a ser la invitada de lujo de un gran evento en Miami

Elizabeth Gutiérrez está decidida a seguir hacia adelante y olvidarse del pasado. Luego de su comentada separación con William Levy, la actriz retoma con paso firme su carrera y lo ha hecho con la mejor actitud. La originaria de Los Ángeles se convirtió en la invitada de lujo en un importante evento en Miami, en donde celebridades, empresarios y políticos también se dieron cita. En exclusiva, y siempre acompañando a Elizabeth en sus mejores momentos personales y profesionales, HOLA! AMÉRICAS tuvo acceso a los detalles y fotos de este nuevo comienzo en la vida de la modelo de ascendencia mexicana.

©Palomera Group / Alejandra Palomera



¡Imparable! Elizabeth Gutiérrez va retomando su carrera profesional a paso firme

Elizabeth fue la host, embajadora, de la inauguración de Aston Martin Residences en Miami, Florida. En el evento estuvo acompañada del alcalde de Miami, Francis Suárez, y Pamela Silva; así como algunos integrantes de la familia de supermercadistas argentinos Coto.

Siempre sonriente y decidida a continuar impulsando su carrera en los medios, Elizabeth lució su figura en un vestido de dos piezas en color azul cielo, elección de su stylistClaudia Zuleta. La actriz optó por un top de cuello alto sin mangas y que dejaba al descubierto su marcado abdomen. La parte inferior la conformaba una falda lápiz con largo hasta el piso. Un bolso Dior azul marino no sólo contrastó, sino que completó su fresco look.

©Palomera Group / Alejandra Palomera



Pamela Silva, Francis Suárez y Elizabeth Gutiérrez

En este evento, Elizabeth fue la imagen del entusiasmo y profesionalismo que inspira a más mujeres a seguir sus sueños sin importar las adversidades.

Con nuevos proyectos

Enfocada en su carrera, la madre de Christopher y Kailey Levy empieza a compartir con sus fans los proyectos que tiene en puerta. Uno de ellos es como parte de la marca Yes! You Can, de Alejandro Chabán. Esta semana, ‘Eli’ publicó su primera participación oficial con los productos para controlar el peso, siendo la imagen de uno de ellos.

Además, la actriz ha estado como presentadora invitada en Despierta América, en donde no sólo se la pasó bien entre los conductores del matutino de Univision, sino que dejó ver su talento frente a las cámaras de un show en vivo. Además, a finales de marzo, regresó con mucho entusiasmo a los escenarios teatrales con Los Monólogos de la Vagina, en donde fue parte del elenco junto a las actrices Mariaca Semprún y Judith González.