El tierno mensaje de la hija de William Levy a su padre: ‘Agradecida por el hombre más fuerte que conozco’

Las celebraciones de Thanksgiving tomaron a la familia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en España. A través de sus redes sociales, sus integrantes compartieron tiernos mensajes a propósito del Día de Acción de Gracias. Kailey, la hija menor de la pareja, compartió una publicación de lo más dulce con una dedicatoria especial para su padre, quien se ha convertido en su mejor cómplice. La chica de 13 años publicó una selfie con su papá y la acompañó con un tierno mensaje, el cual deja ver que la relación del actor con sus hijos es intocable.

“Agradecido por el hombre más fuerte que conozco... Mi papi. Te amo tanto, tanto”, escribió la adolescente junto a la fotografía, en la que el actor de origen cubano aparece muy sonriente frente al espejo, mientras Kailey toma la fotografía perfecta de padre e hija. William reaccionó al post de su hija y dejó al descubierto el apodo cariñoso con el que se dirije a la niña, llamándola ‘princesa’. “¡Qué hermosa mi princesa! Te amo mi amor. Que lindas palabras. Siempre serás mi princesa y ahí estaré siempre para ti”.

Los fans del actor reaccionaron encantados al post de Kailey, pues este refleja que los Levy la están pasando de maravilla en España y lo mejor de todo, unidos como una familia. “¡La princesa y su papi! ¡Qué foto mas bonita!”, “Lluvia de bendiciones para la familia”, “Amor incondicional padre e hija”, “¡Aprovechen el tiempo en familia paseando y disfrutando!”, fueron solo algunos de los comentarios de sus seguidores.

Además de este tierno mensaje a papá, Kailey también dedicó unas palabras asu hermano mayor, Christopher Alexander, de 17 años. “Happy Thanksgiving!! Thankful for my best friend (Feliz Thanksgiving. Agradecida por mi mejor amigo)”, escribió Kailey en un post, acompañado por varias fotos con ‘Tophy’. A esta publicación, Elizabeth reaccionó con el siguiente comentario: “Los amo”.

Además de pasar el Día de Acción de Gracias en familia, la familia de cuatro disfrutó de un show de bailarines de flamenco durante su paso por España. En su cuenta de Instagram, ‘Ely’ compartió parte de la velada, en la que ella, William así como los chicos la pasaron fenomenal en el tablao.

©@gutierrezelizabeth_



William Levy y Elizabeth Gutiérrez con sus hijos en un show de flamenco