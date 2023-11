Enamorada y plena, así se deja ver Elizabeth Gutiérrez con William Levy en España

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han dejado atrás sus diferencias de cara a las celebraciones de Thanksgiving. Como lo reportamos anteriormente, la familia al completo se encuentra de viaje por España, disfrutando de la gastronomía local y sus espectaculares paisajes. A través de sus redes sociales, la también presentadora de televisión ha dado un vistazo a sus seguidores de sus vacaciones familiares, dejando claro que ella y el actor de Vuelve a Mí están en uno de sus mejores momentos como pareja.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez con sus hijos en España

La pareja en compañía de sus hijos adolescentes, Christopher Alexander, de 17 años, y Kailey Levy, de 13, se encuentran en Segovia, ciudad desde la que ‘Ely’ compartió una bella postal familiar con el Alcazar de Segovia como fondo.

“Love of my life, My man!! (El amor de mi vida. ¡Mi hombre!)”, escribió la actriz en esta foto

En otra postal más, la cual ha causado gran revuelo en las redes, ‘Ely’, compartió una foto al lado de William Levy y sobre esta escribió: “Love of my life, My man!! (El amor de mi vida. ¡Mi hombre!)”. En la foto, ambos se dejan ver muy sonrientes, dejando ver que a pesar de las altas y bajas en su relación, su amor perdura con el paso de los años.

Además de estas postales de enamorada, Elizabeth también ha compartido unas bellas imágenes con su hija menor, quien de cara a la adolescencia se ha convertido en su cómplice y se han hecho cada vez más cercanas. En las fotos, madre e hija aparecen bellísimas frente a un espejo; Elizabeth con un blazer color crema y jeans, mientras que su hija luce otra chaqueta negra con un crop top. Ambas llevan calzado deportivo, luciendo cómodas pero al mismo tiempo a la moda listas para ‘robar’ miradas en España.

Elizabeth Gutiérrez con su hija Kailey

Además de compartir postales con su pareja y sus hijos, ‘Ely’ también da dado un vistazo de las cenas que han tenido en familia, como hace tiempo no hacían. Recordemos que este 2023 fue extremadamente complejo para ambos, pues su relación de pareja estuvo en los titulares, debido a que el actor de origen cubano fue relacionado con su coprotagonista Samadhi Zendejas. Además de esto, a mediados de este año, Levy habría declarado que estaba solo, dejando ver que había una fractura en su relación con Elizabeth.

Por suerte, estos días han quedado atrás y ahora la pareja disfruta al máximo del incio de la temporada festiva al lado de sus hijos, quienes ya son todos unos adolescentes.

William Levy y Elizabeth de vacaciones con sus hijos