Con coqueto video, Elizabeth Gutiérrez revela su secreto infalible para tener confianza

Ajena a las polémicas que tienen que ver con su vida privada, Elizabeth Gutiérrez compartió a través de sus redes sociales el secreto infalible con el que hace a un lado las críticas y señalamientos hacia su persona. A través de su perfil de Instagram, la bella presentadora de Ojos de Mujer (E! Entertainment)compartió un coqueto video revelando su ‘secreto’ para sentirse con más confianza.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez alborotó las redes con su reciente video

‘Ely’ se mostró muy sensual con un vestido entallado de animal print, tacones negros de aguja, un maquillaje perfecto y el pelo impecable. Usando un audio viral en los reels de Instagram y videos de TikTok, la actriz dio su mejor sonrisa.“Do you know what the secret to confidence is? Not caring (¿Sabes cuál es el secreto de la confianza? No preocuparse)”.

La artista, quien comparte dos hijos con William Levy, vaya que ha aplicado estas palabras en su vida, pues a pesar de los constantes rumores que rodean su vida privada, ‘Ely’ se ha mantenido al margen, protegiendo a sus hijos y así misma.

“My secret to confidence (Mi secreto para la confianza)”, escribió la también emprendedora junto al video, que acumula cientos de ‘me gusta’ y comentarios que alaban su belleza.

‘Es hora de poner un paro a gente como tú’

Sin embargo, cuando tiene que alzar la voz, lo hace fuerte y claro, justo como lo hizo hace unas semanas, cuando de nueva cuenta su relación con William Levy estuvo en ‘boca de todos’ por los rumores que vinculaban al actor con su coprotaonista Samadhi Zendejas de Vuelve a Mí. El presentador Carlos Adyan habló de la relación de Elizabeth con el actor cubano a mediados de octubre, en el show En Casa con Telemundo.

“Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página”, dijo el presentador.

Durante el fin de semana, ‘Ely’ usó sus stories para manifestarse en contra de las palabras de Adyan, asegurando que este no tenía ni idea de lo que sucedía en su hogar.

“Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones”, expresó en un post en el que etiquetó al comunicador.

©Hola



Para Elizabeth Gutiérrez no hay nada más importante que el bienestar de sus hijos

“Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy... No sabes lo que pasa en mi vida... Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces”, concluyó.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...