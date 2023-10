Tras su reclamo a Carlos Adyan, Elizabeth Gutiérrez reflexiona sobre las redes sociales: ‘Siempre hay más de lo que parece’

Las redes sociales pueden resultar un arma de doble filo para las celebridades. Y es que por un lado les ofrecen la posibilidad de conectar con sus fans y compartir novedades sobre sus proyectos profesionales, pero por el otro, abren la ventana a que terceras personas comenten y emitan juicios sobre sus vidas. Esto lo sabe bien Elizabeth Gutiérrez, pues en más de una ocasión ha sido blanco de críticas sobre su vida personal, además de que ha visto cómo malinterpretan sus publicaciones. Al respecto, la guapa actriz ha compartido una profunda reflexión en la que ha expresado fuerte y claro que en el mundo digital las cosas no son como se ven a simple vista.

El pasado fin de semana Elizabeth compartió en sus historias de Instagram una publicación que reflexiona las redes sociales y se ajusta como anillo al dedo a lo que ha vivido recientemente. “Las redes sociales nos dan una percepción de acceso a la vida de las personas sin relación con ellas, por lo que creemos que conocemos a las personas en función de lo que eligen compartir. Es una vista deformada. Hay un millón de capas en una persona que nunca serán reveladas por las publicaciones que realiza”, dice la publicación que la actriz retomó del perfil de Simon Gilham.

“¡¡Siempre hay más de lo que parece!!”, escribió Elizabeth reafirmando estas palabras, pero sin entrar en detalles sobre algún tema en específico. Sin embargo, en el pasado, ‘Ely’ ha sido blanco de críticas sobre su vida amorosa y su relación con William Levy, el padre de sus hijos.

Este lunes la actriz compartió un video en el que expresó su agradecimiento a sus fieles seguidores. “Solo quería agradecerles por todo el cariño que me dan a mí y a mis hijos”, dijo. “Demasiadas cosas se dicen en las redes sociales y quiero enfocarme en lo bueno que ustedes me dan, en el cariño que me dan sin conocerme y bueno, solo les quería dejar saber que los leo, que se los agradezco de todo corazón y que nada, hay que ser agradecido en la vida”, expresó.

Su enérgico reclamo a Carlos Adyan

Si bien Elizabeth ha adoptado una postura en la que prefiere mantenerse al margen de los rumores y no entrar en polémicas, el fin de semana envió un mensaje contundente con el que puso un alto a quienes opinan sobre vida personal. Todo inició la semana pasada en el programa En Casa con Telemundo donde los conductores hablaban sobre algunos mensajes que la actriz había publicado en sus historias. No es para nada raro que ella comparta reflexiones y citas de autores, los cuales en algunas ocasiones han sido malinterpretadas y asociadas a su relación con William.

©GettyImages



Carlos Adyan opinó sobre la vida de Elizabeth.

“Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir”, expresó Carlos Adyan.

Tras este comentario al aire, Elizabeth quiso contestar al conductor y lo hizo con un mensaje enérgico. “Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones”, expresó en una publicación en la que etiquetó a Carlos.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth puso alto a los comentarios sobre su vida.

“Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy... No sabes lo que pasa en mi vida... Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces”, concluyó.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.