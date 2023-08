Elizabeth Gutiérrez se olvida de la polémica junto a sus hijos

En medio de la polémica por su supuesta separación de William Levy, Elizabeth Gutiérrez ha decidido dejarlo todo atrás y enfocarse en lo que más le importa en la vida: sus hijos. Christopher y Kailey son su motor y la principal razón para sonreír cada día, un detalle muy especial en su corazón que dejó al descubierto con una serie de fotos en las que disfruta de su papel más lindo, el de ser mamá.

En una tarde de madre e hijos, Elizabeth aprovechó la buena compañía y la luz natural para captar un par de fotos que compartió muy contenta con sus fans. “Donde sea pero con ustedes... amores de mi vida!! @christopherlevy @kaileylevy19”, escribió junto a las imágenes. En una de ellas aparece posando muy contenta para la lente con su hijo rodeándola con sus brazos, un amor correspondido con el que forma un hogar.

En la siguiente imagen Elizabeth mira a la cámara con su hija menor, quien ya es una adolescente con una sonrisa tan bella como la de mamá. En esta ocasión, Eli se mostró como toda una fan de los Dogers, el equipo de béisbol de Los Ángeles, lo que sugeriría una salida a disfrutar de algún juego o a apoyar a su hijo, quien se desempeña en este deporte hacia un camino profesional.

El inigualable amor de mamá

Feliz por estos días de verano con sus dos grandes amores, Elizabeth compartió un par de fotos más en sus historias, aunque enfocadas en Christopher. “Momentos”, anotó sobre una foto en la que va caminando por la calle con su primogénito, quien cada día se parece más a su padre, William Levy.

Pero no importa si Christopher está tan alto como mamá o si pronto cumplirá 18 años y partirá a la universidad, para ella las cosas no cambian y el amor se mantiene intacto. “Por siempre mi niño”, aseguró la actriz junto a otra foto en la que arregla la playera de su hijo para que no luzca desaliñado.