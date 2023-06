‘Mientras otros pueden no entenderme, tu amor ha sido un recordatorio de mi valor’: William Levy

Estos días el nombre de William Levy se ha visto alcanzado por especulaciones, ello tras los reportes que señalan su química y cercanía con su coprotagonista Samadhi Zendejas. En medio de esta situación, no han pasado desapercibidos los mensajes que ha compartido Elizabeth Gutiérrez, pues en opinión de muchos, dejan ver cierto enojo decepción. Así, mientras la actriz ha tomado distancia de la polémica al emprender un viaje con su hijo Christopher y ha dejado de seguir al cubano en Instagram, él ha reaparecido en sus redes sociales con un mensaje profundo de amor dedicado a su hija Kailey.

La relación de William y Elizabeth está en el centro de los reflectores

“Y mientras yo teniendo visita VIP en los estudios. ‘La Princesa de Papi’, mi niña hermosa, qué lindo siempre que compartimos tiempo juntos”, escribió William en su Instagram al compartir una foto junto a Kailey, al parecer en el set de grabación de Vuelve A Mí (Telemundo), telenovela en la que trabaja junto a Zendejas.

En la imagen, que da cuenta lo mucho que ha crecido la adolescente de 13 años, se ve a padre e hija posando abrazados y muy sonrientes, mientras que detrás de ellos se alcanza a ver una cámara. “Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas”, agrega Levy en la primera parte de su publicación, la cual escribió en español.

Kailey visitó a su papá en el estudio de grabación

El actor continuó su mensaje en inglés, y en él destacó lo mucho que aprecia el amor incondicional de su hija. “Tu apoyo y afecto inquebrantables se han convertido en mi luz guía”; expresó. “Mientras que otros pueden no entenderme o apreciarme completamente, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, incluso cuando otros no lo ven”, agregó el actor, palabras que bien podrían hacer sentido con la situación que vive actualmente a nivel personal.

“Gracias siempre por tu admiración mi niña hermosa. Te adoro. Aaammmooooo 😜 próximamente proyecto juntos”, finalizó su mensaje, aparentemente bromeando sobre una posible colaboración en pantalla con la jovencita.

Kailey es la adoración de su papá

Sus misteriosos mensajes en sus historias

Esta publicación en la que grita al mundo su amor a su hija es la primera que hace William desde que salieron a la luz ciertos reportes de prensa respecto a su cercanía con Samadhi. Sin embargo, antes el actor ya había expresado en sus historias su sincero agradecimiento a quienes lo apoyan de manera incondicional sin importar las especulaciones.

El intérprete compartió el mensaje en el que una seguidora le envía bendiciones. “Qué lindo mensaje. Estos mensajes dan gusto leerlos. Rodéense siempre de personas que lo sepan admirar y apreciar. Los amo”, comentó. “Siempre abrazaré a esa gente que me da su amor, admiración y respeto”, agregó en otra historia en la que retomó un post de una cuenta de fans.

William ha expresado su agradecimiento a sus fieles fans

