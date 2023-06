Elizabeth Gutiérrez toma drástica decisión con respecto a su relación con William Levy

Tras los recientes reportes, en lo que se da cuenta de la química entre William Levy y su coprotagonista, Samadhi Zendejas, las reacciones no se han hecho esperar. Mientras Elizabeth Gutiérrez se aleja del centro de la polémica y viaja con su hijo mayor, ‘Tophy’ Levy, la actriz y empresaria ha tomado una drástica decisión y ha dejado de seguir en redes al padre de sus hijos. Además de esto, en las últimas horas no ha dejado de compartir misteriosos posts que mostrarían su enojo y decepción.

Al buscar entre las más de mil cuentas que sigue en Instagram, notamos que en la lista ya no figura el perfil de William Levy, con quien tiene una relación de más de 20 años, y dos hijos, Christopher Alexader, de 17 años, y Kailey Levy, de 13.

Elizabeth dejó de seguir a William Levy en Instagram

Las stories que reflejan su estado de ánimo

Aunque ‘Ely’ suele mantenerse alejada de la polémica, en las últimas horas no ha dejado de compartir stories con reflexiones de deslealtad, traición y desamor, lo que deja ver, que no está pasando por un buen momento. “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice”, se lee en uno de los crípticos mensajes de Elizabeth.

Algunos de los posts de Elizabeth Gutiérrez en las últimas horas

En otro más que parece ser de su autoría, ‘Ely’ comparte: “No te arrepientas de dar todo por amor... porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar”. En otra frase, la cual podría definir los últimos 20 años de su relación de altas y bajas con Levy, Elizabeth refleja lo mucho que ha sufrido una y otra vez cada que surgen nuevos rumores. “Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuamente hará que te hagan daño hasta que tú seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir”.

En un post más, Elizabeth compartió la escena de una película Diario de una pasión, y sobre esta, puso “Y te creí”. Quizá refiriéndose a las promesas que en alguna ocasión William le hizo y que por fin, después de mucho tiempo, al fin estaban en paz y unidos como una familia con sus dos hijos, justo como nos habían mostrado en reiteradas ocasiones en los últimos meses.

‘Ojitos bonitos’

Sin embargo, parece que esta calma pudiera haberse trastocado desde hace unas semanas, luego de que Levy arrancara la grabación de Vuelve a mí, la nueva serie de Telemundo, donde el actor cubano comparte créditos con Samadhi. Incluso, en un post que él publicó hace un par de semanas, la joven actriz deja ver la buena relación que ha construido con su coprotagonista, a quien se refiere como ‘Ojitos bonitos’.

“Ojitos bonitos, que placer compartir contigo esta aventura, no tienes idea cuanto TE ADMIRO #OjitosBonitos”, se lee en la reacción de Samadhi a esta publicación, compartida por Levy el pasado 14 de junio.

