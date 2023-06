Elizabeth Gutiérrez emprende misterioso viaje con un guapo acompañante que no es William Levy

La vida le ha demostrado a Elizabeth Gutiérrez que el amor incondicional existe, pues puede verlo día a día en los rostros de sus hijos. La actriz es una madre dedicada, y no hay nada que no haga por sus amadosChristopher y Kailey. Hace unos días, se sinceró entre lágrimas sobre los duros momentos que vivió años atrás a raíz del accidente de su primogénito, desafío que junto a William Levy logró superar. Ahora, este apuesto jovencito está forjando su propio camino en el béisbol, y sus papás no podrían estar más orgullosos. La también conductora ha compartido un vistazo de una nueva aventura, en la que su acompañante es precisamente su hijo mayor.

Elizabeth se embarcó en un viaje con su hijo

“¡Contigo hasta el fin del mundo mi príncipe! ¡Amo!”, escribió Elizabeth en su cuenta de Instagram este 27 de junio, etiquetando a Christopher. Junto a este mensaje compartió un par de fotos, las cuales dejaron entrever que madre e hijo se han embarcado en un viaje.

La primera de las dos fotografías es una selfie en la que se ve a la actriz muy guapa y con el rostro al natural, esbozando una gran sonrisa. Muy cerquita de ella, su hijo miraba también a la cámara. Esta toma no permitía ver a detalle donde se encontraban, pero fue la siguiente instantánea la que reveló que probablemente estaban en un avión. Y es que Elizabeth compartió además una hermosa postal del cielo con un tapete de nubes, aparentemente durante el amanecer.

La actriz está muy orgullosa de su hijo

La conductora del programa Ojos de Mujer (E! Entertainment), no reveló detalles sobre este viaje, por lo que su destino es un misterio. Tampoco lo hizo Christopher, pues sus últimas publicaciones están relacionadas al béisbol.

Las reflexiones de Elizabeth

La actriz es una persona muy cercana a su fe, por lo que no es de extrañar que comparta mensajes alusivos a ello. “Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que los demás piensen de ti. Dios conoce tu corazón”, decía una imagen que retomó de otro perfil y que publicó en sus historias de Instagram la tarde de ayer.

“Mood de junio: No es que ya no me importe. Soy humano. Sin embargo, ya no estoy apegado al deseo de demostrar mi valía. No puedo convencerte de que merezco tu tiempo, respeto y amor. Si no soy suficiente como soy, está bien. Sigamos avanzando y hagamos espacio para aquellos con los que nos alineamos”, agregaba poco después en otra historia, cita atribuida al usuario @VexKing.

La reflexiones que ha compartido Elizabeth

Y esta mañana, poro después de haber compartido un vistazo de su aventura junto a su hijo Christopher, Elizabeth compartió otro mensaje, esta vez de su propia autoría: “¡Abrázalo bien fuerte y no regreses!”, decía el texto, el cual acompañó de un emoji de guiño y de la canción Lo Que Te Di de Marc Anthony. “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas mira lo que hace, no lo que dice”, expresa otra frase que retomó la actriz.

La reflexiones que ha compartido Elizabeth

