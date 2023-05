Como pocas veces, William Levy abre su corazón: ‘El amor es sacrificio, el amor duele’

Algo que caracteriza a William Levy, además de su talento y galanura, es la discreción con la que se ha conducido en su vida personal. El actor suele ser muy reservado en lo que se refiere a asuntos de índole amorosa, por ello lo que ocurre en su corazón casi siempre es un misterio. Sin embargo, al hablar recientemente de su nuevo proyecto en la pantalla chica, el intérprete se abrió más de lo usual sobre su sentir y reveló además las valiosas lecciones que ha dado a sus hijos Christopher y Kaileyprecisamente sobre el amor.

©@kaileylevy19



Para William sus hijos son su adoración

William está por estrenar la telenovela Vuelve A Mí de la mano de Telemundo, y como era de suponer, está muy emocionado. A propósito de este proyecto, el actor habló con Myrka Dellanos en La Mesa Caliente (Telemundo). “A él lo acusan de un asesinato que no cometió y va preso”, comentó sobre Braulio, su personaje. “Es una historia que se basa en cosas muy familiares, entonces creo que eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia”, confesó.

“¿A ti en algún momento te han acusado de algo que no has hecho?”, cuestionó la anfitriona. “A veces”, respondió Levy. “(Me he sentido) impotente, es una impotencia muy grande porque el querer demostrar algo que tú no hiciste. Me decepciona mucho la injusticia, sí me llega a afectar emocionalmente mucho”, admitió, aunque aseguró que ante todo siempre buscar actuar “con la cabeza fría”.

Durante la charla, surgió el tema de los hijos, ya que en el melodrama hay un momento en el que la protagonista (Samadhi Zendejas) enfrenta la angustia por el secuestro de su hijo. “Yo asocio mucho lo que me pasa en los personajes con mi vida, me imagino si mi hijo estuviera pasando por esta situación, que ni Dios lo quiera...”, confesó. “Tengo mis hijos que adoro con toda mi vida”, comentó.

©@willevy



Kailey es la ‘niña de los ojos’ de William

“Cuéntame, ¿cómo vas a proteger a tu hija de los hombres?”, le preguntó Myrka sobre Kailey, quien a sus 13 años está en plena adolescencia. “Yo creo que la forma de enseñarle a mi hija es siendo un buen hombre delante de ella, he sido un buen hombre, un buen padre, he sido en el momento que tenía que serlo un buen esposo o pareja, como quieras llamarlo, en el momento que tenía que serlo lo hice”, aseguró.

La lección más dura sobre el amor

William compartió que no solo a su hija, sino también a su hermano mayor Christopher, de 17 años, les ha compartido algunos consejos relacionados al amor. “Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir”, compartió. “Porque el amor es sacrificio, el amor duele”, reflexionó, aunque no explicó cómo llegó a esta conclusión.

“No me acuerdo exactamente dónde lo escuché, pero escuché algo que decía: ‘Entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti, elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama”, explicó.

©@gutierrezelizabeth_



La familia es lo más valioso para Levy

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez muestra la decoración de su casa Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.