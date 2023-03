Elizabeth Gutiérrez y William Levy, juntos en cita romántica y con misterioso anillo

A más de un año de unos misteriosos mensajes en los que William Levy anunciaba su separación de Elizabeth Gutiérrez, la pareja de actores ha reaparecido en las redes sociales. Hace un par de días, compartieron una foto familiar en la que aparecen al lado de sus hijos, ahora ‘Ely’ publicó un clip en Instagram stories, en el que deja ver lo mucho que disfrutó de una cita romántica con el actor y hasta le dedicó un mensaje romántico. Con esto, ambos dejan ver que están mejor que nunca tras su reconciliación.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez, William Levy y sus hijos, Christopher y Kailey

“Cita de noche con mi persona favorita”, escribió la también empresaria sobre un video en el que aparecen las manos de ella y William, entrelazadas. Una de las cosas que más llamó la atención de este post fue que ella lució un gran anillo con un diamante, lo cual deja abierta la posibilidad de que este sea un anillo de compromiso.

©@gutierrezelizabeth_



William Levy y Elizabeth Gutiérrez, en una cita para dos

William y Elizabeth sorprendieron el pasado fin de semana al compartir una foto juntos con motivo del cumpleaños 17 de su hijo mayor. La también empresaria publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece al lado de William y sus dos hijos. En la postal, ‘Ely’ se deja ver muy cariñosa al lado del actor de origen cubano. La imagen de los cuatro está acompañada por un emotivo mensaje para su hijo. Esta fue su primera foto en las redes al lado de William desde febrero del año pasado, luego de que a inicios de 2022 vivieran lo que fue, al parecer, una crisis de pareja.

©@christopherlevy



William Levy con Elizabeth y sus hijos

Tras estar unos meses alejados; ella en Miami con los chicos y él en España filmando Montecristo, parece que las cosas entre ambos están en un buen momento. El verano pasado ‘Ely’ viajó con su hija menor a Europa para reencontrarse con William. Meses más tarde, fueron captados en un romántico paseo recorriendo un viñedo en Valladolid. Por sus posts en redes, también se descubrió que pasaron juntos Thanksgiving y que la convivencia entre ambos era cada día era mejor.

¿Por qué nunca se han casado?

Recordemos que William y Elizabeth tienen una relación de más de 20 años y que comparten dos hijos, Christopher Alexander, de 17años, y Kailey, de 13. Aunque ya formaron una familia, los actores nunca se han decidido a caminar por el altar. En una entrevista en septiembre del año pasado con la periodista española Mercedes Milá, el galán de telenovelas explicó la razón por la cual no se había casado aún y también se deshizo en halagos hacia la madre de sus hijos.

“Es una excelente mamá, es una excelente mujer. Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener…”, dijo el actor de telenovelas como Cuidado con el ángel.

Luego se refirió al tema del matrimonio, algo por lo que asegura sentir mucho respeto. “Para mí, el casarse no sé. No es que no le tenga valor. Le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos…”, explicó el artista.