Samadhi Zendejas y William Levy arrancan su nuevo proyecto juntos

Tras el Upfront de Telemundo a inicios de esta semana, William Levy y Samadhi Zendejas arrancaron la producción de la serie en Vuelve a mí. A través de sus redes sociales, los protagonistas de la nueva serie dieron un vistazo de sus primeras escenas juntos, dejando a sus seguidores a la expectativa de lo que podrán ver en unos meses. Esta serie marca el regreso de William Levy a las series con Telemundo, luego de su última telenovela con la cadena, Café con Aroma de Mujer, fuera todo un éxito.

En este proyecyto también comparten créditos con Kimberly Dos Ramos

En su cuenta de Instagram, Samadhi Zendejas compartió una serie de imágenes en las que aparece al lado del actor de origen cubano, así como del resto del elenco y el equipo de producción. Emocionada por esta oportunidad, la actriz, a quien hemos visto en otras producciones como Mariposade Barrio o La Mujer del Diablo, acompañó las imágenes con el título de la serie: “Vuelve a mí”.

“Eres de las favoritas de Dios”, “Ya la quiero ver”, “Sama, el mayor de los éxitos en la serie”, “¡Qué suerte tiene William Levy”, fueron solo algunos de los comentarios que los fans de la joven estrella le dejaron debajo de la publicación de sus fotos, entre la que destaca una imagen en la que aparece al lado de William Levy.

Si bien ya se había hablado de esta serie y del regreso de Levy a Telemundo, fue hasta esta semana que se dio a conocer el nombre oficial del proyecto, el cual tiene a los fans de ambos actores al borde de sus asientos.

En una reciente entrevista con ¡HOLA! Américas, Samadhi nos habló acerca de su sentir sobre compartir la pantalla con William Levy. “El hecho de que él esté como pilar en este proyecto me da mucha seguridad. Ya que es alguien que la gente quiere mucho, es alguien que es un angelote”, indicó. “Desde que lo conocí fue una persona muy amable. Me siento en una zona como ‘ok, está él’, ¿sabes? Existe esta figura que todo mundo reconoce y que quiere muchísimo. Quieras o no es como, no sé, muy confortable el saber que alguien tan querido y con tanto ángel está liderando este proyecto junto conmigo”, agregó.

