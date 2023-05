La foto que levanta las sospechas de boda entre Michelle Renaud y Matías Novoa

Michelle Renaud y Matías Novoa parecen haber dado un gran paso en su relación. Al menos es lo que sugiere una de sus recientes fotos en las historias de Instagram de los perfiles de ambos. Los fans de la pareja notaron cierta diferencia en esta publicación que los hizo pensar que los dos actores habían puesto el broche de oro a su relación a poco menos de un año de iniciar su romance.

En la imagen, originalmente publicada por el chileno, podemos ver sólo sus manos enlazadas. Además de que destaca un anillo que bien podría ser la alianza de bodas. Las señales se intensificaron cuando Novoa agregó la leyenda: “And we became one... (Y nos convertimos en uno)”, seguido de un emoji de corazón rojo y uno más de estrellas.

Matías etiquetó a Michelle, quien reposteó la imagen en su propio perfil. Otros detalles de la foto también llamaron la atención, como la sábana que cubría a la actriz mientras él parecía estar listo para marcharse a cumplir con algún compromiso.

Matías avivó los rumores al compartir en la misma plataforma una fotografía que nos recordó su paso por el alter con Michelle cuando grabaron la telenovela La Herencia, transmitida en 2022.

El futuro entre Michelle y Matías

Aunque apenas confirmaron su noviazgo en octubre pasado, la pareja ya es una de las favoritas del espectáculo. Matías se deja ver completamente enamorado de ella con las publicaciones llenas de mensajes con canciones que lo inspiran, además del formato de cámara lenta que agrega en ellas. Michelle, por su parte, demuestra su amor con menos palabras, pero con fotos concretas de lo feliz que está al lado de Novoa.

La pareja no descarta darse el “sí, acepto”, y tampoco formar una familia. Para Michelle este sueño es uno de los más grandes que tiene a nivel personal, pues desearía convertirse en madre de una niña, quien sería le hermanita menor de Marcelo, a quien tuvo durante su matrimonio con Josué Alvarado. Para Matías también sería la segunda bebé, pues tuvo a Axel junto a su exnovia, María José Gómez.

