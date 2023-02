Michelle Renaud recuerda el calvario que vivió: ‘Tener implantes casi me cuesta la vida’

Cada vez son más las famosas que deciden retirarse los implantes de seno debido a las reacciones sencundarias en su cuerpo. Luego de que Bárbara Bermudo revelara el calvario que ha vivido por los implantes mamarios a lo largo de 17 años, Michelle Renaud recordó cómo fue en su caso. La actriz se retiró los aumetos mamarios en enero de 2020 pues su salud se estaba viendo seriamente afectada por la llamada enfermedad del implante mamario, la cual tiene varios síntomas. Tras el explante, asegura que su vida ha dado un giro y se siente mucho mejor.

©@michellerenaud



Michelle Renaud se retiró los implantes en 2020

La estrella de La Herencia compartió en sus stories su experiencia, recalcando que la salud jamás debe estar por encima de la belleza. Michelle dio su testimonio usando imágenes del antes y el después de la operación en la que se extirpó los implantes. “Me puse implantes por insegura (creencias impuestas por la sociedad). Me los tuve que quitar por salud. Y el regalo fue un shot de seguridad y se fueron muchos síntomas como cansancio extremo, moretones, acné y manchas blancas, marezo con luz blanca, retención de líquidos, baja autoestima, depresión”.

©@michellerenaud



Michelle Renaud antes y después de quitarse los implantes

La actriz de 34 años, detalló en sus posts en redes que el aumento de senos por poco termina con su vida. “Tener implantes casi me cuesta la vida. Quitarme los implantes me regresó la salud y me subió el autoestima”. Renaud retomó una de las publicaciones de Bárbara Bermudo y comentó que vivió por años con dichas complicaciones, pero ahora se siente mejor física y emocionalmente.

©@michellerenaud



Más acerca del testimonio de Michelle Renaud

“La enfermedad del impalnte mamario puede ser muy silenciosa o llena de síntomas. La realidad es que el cuerpo batalla todos los días contra ese agente externo. Tarde o temprano puede cobrar factura. Yo por mi parte me siento al 100 desde que me explanté, todos los síntomas se fueron de una”.

La gran decisión de Michelle Renaud

En 2020, cuando se retiró los implantes de seno, compartió abiertamente su decisión en sus redes y habló de ello. “La estética JAMÁS va a estar por encima de mi salud. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a si mismo y a su cuerpo? ¡con implantes en mi cuerpo! Si llego a tener una hija y es plana, ¿qué mensaje le iba a dar? ¿Opérate?”, escribió en sus redes en ese entonces.

“Me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo”. La estrella de series como La reina soy yo reveló que una de sus amigas compartió un video de la enfermedad del implante mamario y que se dio cuenta que ella tenía todos los síntomas. De inmediato tomó acción y pensó que era necesario no solo por su salud, sino también para darle una lección a su hijo.

