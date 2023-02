Bárbara Bermudo confiesa entre lágrimas: ‘Siento que he tocado fondo con el tema de mi salud’

Bárbara Bermudo iniciaba el año decidida a hacer cambios en su vida en pro de su salud, y deseando dar un mensaje a las mujeres que se sintieran identificadas con ella. Hoy, la presentadora de televisión contó qué es lo que la tenía bastante preocupada desde hace cuatro años y reveló que había decidido someterse a una operación para extirpar los implantes de seno que tenía desde hace 17 años, pueso eran los causantes de un gran deterioro en su estado físico.

Sin poder contener las lágrimas, la también madre de familia grabó un video días atrás a solas y en su auto. “Espero que una vez me remuevan los implantes mamarios pueda decir que me siento un poco mejor. Creo que he tocado fondo con el tema de mi salud”, dijo esperanzada de recobrar la buena salud. Bárbara publicó su mensaje para hacer conciencia de que la Enfermedad de los Implantes Mamarios (BII, por sus siglas en inglés) es real.

Bárbara abrió su corazón para contar que hace 17 años tomó la decisión de ponerse implantes, y con el paso del tiempo y su experiencia como mamá, no los reemplazó a los 10 años como es recomendable, algo que poco a poco la fue afectando.

“Empezaron mis síntomas. Yo diría que de los 150 que dicen que generan los implantes mamarios, que están llenos de material tóxico, yo puedo decir que tengo arpoximadamente 70, y ha sido una tortura en los últimos tres-cuarto años”, dijo sin poder contener el llanto.

En Bárbara se notaba la desesperación al hablar del tema pues aún se encontraba afectada por aquellos sítomas que, aunque no especificó cuáles tenía, los más comúnes pueden ser mareos, dolor de cabeza, acné, fatiga, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, alergias, alopecia, sensibilidad en la piel; entre muchos otros más a los que hay que poner demasiada atención.

Un alivio y la tranquilidad

Bárbara aseguró que se pondría en manos de su médico de confianza para retirar esos implantes y reconstruirse para tener una vida plena junto a su esposo, Mario Andrés Moreno, y sus tres hijas: Mia, Camila y Sofía.

En su mismo video mostró los momentos previos a la cirugía, en los que contó con el apoyo de su esposo y la complicidad del equipo médico. Bárbara también nos dejó ver una parte de su recuperación y cómo poco a poco va recobrando su ánimo, su tranquilidad, pero sobre todo la salud.

Así como ella, otras mujeres del espectáculo se han sometido a la explantación asegurando que ha sido la solución para muchos de sus problemas de salud, entre ellas figuran Michelle Renaud, Giselle Blondet, Sarah Kohan y Carmen Aub; entre muchas más.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.