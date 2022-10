Bárbara Bermudo confiesa que ya perdonó a la gente que le hizo daño en Univision

Bárbara Bermudo por siempre será uno de los rostros más queridos de la televisión, luego de formar parte de la cadena Univision por 15 años. Tras su abrupta salida en enero de 2017, la periodista ha expandido sus horizontes, convirtiéndose en una exitosa mujer de negocios y madre de tiempo completo, algo que su carrera dentro de los medios no le había dado la oportunidad de hacer. En el podcast Lo que no se habla de Giselle Blondet, Bárbara habló sobre lo duro que fue para ella despedirse de la cadena que había sido como su “segundo hogar”, además de revelar que lidió con su salud mental por esos días.

©@primerimpacto



Bárbara Bermudo esutvo al frente de Primer Impacto desde 2002 a 2017

“Mucha gente sí se preguntó el porqué de mi salida tan abrupta de Univision; quizá lo cuente en un libro o quizás lo hagamos en otro podcast porque debo tener mucho cuidado”, dijo la empresaria. “Pero no fue como la gente lo escuchó, ¿ok? Tengo mi versión, pero esa parte yo la pude sanar, yo pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño dentro de Univision que ya no están afortunadamente, pero me ayudaron a procesar las cosas de una manera diferente, a saber perdonar. Con el sufirmiento uno encuentra su propósito”.

©@barbarabermudo



Bárbara Bermudo salió de Univision en 2017

Dejar la empresa en la que estuvo trabajando por más de 15 años no fue nada sencillo, pero con el tiempo, Bárbara Bermudo tuvo claridad. “Me di cuenta de que Dios tenía mejores cosas para mí, de que mis hijas me necesitaban. Yo pude criar a mi Sofía, de siete años, yo estuve presente desde el primer momento. A los 8 meses pude estar presente 24/7 para ella. No fue lo mismo con Mía y Camila y yo veo la diferencia, totalmente”.

La periodista de origen puertorriqueño indicó que ella no pasó por “el síndrome de las cámaras y micrófonos apagados”, pues sintió que se fue de la televisión en el momento justo. “Yo no estaba feliz, era una lucha y una guerra todos los días, Univision es mi casa, es la institución que invirtió en mí como profesional, yo de Univision en un pedestal por que fue mi primera casa profesional a la cual le debo demasiado, porque mi crecimiento profesional fue en Univision rodeada de las mejores productores y ejecutivos”.

Pero vinieron los cambios, como en cualquier compañía y el ambiente laboral no fue el mejor para ella. “La idiosincrasia cambia, la cultura cambia y a veces esos cambios chocan con la realidad de una persona; chocó con mi realidad y yo sentí que era el momento de despegar y hacer cosas diferentes, porque no estaba a gusto”.