Orgullosa de su podcast ‘Lo que no se habla’, Giselle Blondet asegura: ‘Es como una terapia entre amigas’

Giselle, ¿cómo te sientes del cálido recibimiento de tu podcast? Le está yendo muy bien...

No sabes lo contenta que estoy y agradecida, por que este podcast tiene un propósito y el propósito es justamente que las personas que lo vean, que lo escuchen, sientan que pueden encontrar un lugar donde pueden hablar de todo sin ser juzgados, que es como una terapia entre amigas. Me ha dado mucha satisfacción, imagínate, estos dos primeros que han escuchado son con dos personas que adoro, pero que abrieron su corazón de una manera que yo misma no esperaba.

Le dejaron ver a las personas que no vale la pena guardar ciertas cosas porque nos hagan sentir avergonzados, con miedo de que nos vayan a juzgar, etc. Yo siento que, después de eso, ellas quedaron más liberadas, como más livianas.