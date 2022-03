Sin límites, ni tabúes… Las presentadoras de ‘La Mesa Caliente’ prometen hablar de todo

En cuanto a Alix Aspe, para quien habrá un ‘antes y un después’ de este show en su carrera, aseguró sentirse más que afortunada por esta oportunidad. “Esto es un parteaguas en mi carrera. Lo más bonito de estar junto a ellas tres, es que me han dado la oportunidad también de desenvolverme como soy y de dar mi punto de vista”.

Aspe no es nueva en los medios, ya que desde hace tiempo se ha dedicado a trabajar incansablemente y ahora, ha llegado su gran recompensa. “Me siento bendecida y estoy orgullosísima de mí, porque yo le he echado muchas ganas, he trabajado que si escribiendo, que si produciendo, que si en las redes... siento que me gané mi lugar”.