La hija mayor de Bárbara Bermudo es una auténtica atleta, ¡tienes que verlo!

Enfocada en sus hijas y sus empresas

Desde su salida de Univision en enero de 2017, Bárbara Bermudo se mantiene enfocada en su faceta empresarial y en papel como madre. Aunque extraña volver a la televisión, recientemente reveló que le sería imposible, dados los proyectos que tiene y su deseo de estar más cerca de sus hijas.

En octubre pasado reveló que Univision ya se había acercado a ella, pero que rechazó la oferta de trabajo que le hicieron, pues no tendría tiempo de atender sus asuntos. “Me encantaría (volver a la televisión), es mi pasión comunicar. No sería noticias. Me gustaría algo diferente, algo que pueda conectar con la mujer, con los temas de actualidad. Y me han hecho propuestas, claro que me han hecho propuestas; pero humildemente te digo que no es el momento, pero vendrá el momento si es el plan de Dios”, indicó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.