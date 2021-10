Bárbara Bermudo revela la receta de su batido détox para mantenerse en forma

Si hay algo que nos causa curiosidad sobre las famosas, son sus secretos de salud y belleza, esos cuidados y rutinas que las hacen siempre verse en forma y con una piel hidratada y llena de vida. Bárbara Bermudo seguro tiene muchos trucos bajo la manga, y decidió compartir uno que sus seguidores tanto le pedían: un batido natural para desintoxicar el organismo.

Bárbara reveló que había perdido 20 libras después de que a su hogar llegara el COVID-19, y en ves de verlo como una debilidad, convirtió su recuperación en una fortaleza.

©@barbarabermudo



Hace unas semanas, Bárbara temió por la salud de su familia

“He podido mantenerme, cuidándome, por supuesto”, asegura la presentadora de TV. Y aunque la enfermedad fue complicada, poco a poco ha recuperado peso sin poner en riesgo su salud. “He subido unas cinco o seis porque no estaba muy contenta”, dijo para sus fans.

Los resultados son paulatinos, y Bárbara lo sabe, pero no por ello debe dejar las cosas al destino. “Me veía un poco demacrada, siendo sincera, pero comencé a preparar una rutina de actividades físicas, porque no soy muy buena con los ejercicios”, agregó.

A Bárbara, como a muchos de sus seguidores, no le gusta correr ni ir al gimnasio. Pero hizo un plan adecuado para ella que lleva junto a una rutina alimenticia balanceada. El batido del que habla es una mezcla que a ella le ha funcionado muy bien. “Es alta en nutrientes, que es lo que me hace falta a mí. En fibra. Pero quiero que, lo más importante, es que uno haga su plan alimenticio acorde a lo que le gusta”, aseguró. Y es que si comen alimentos que no les satisfacen, sería una pérdida de tiempo que nos haría regresar a los hábitos poco sanos.

Receta:

El jugo es lo primero que Bárbara consume en la mañana y que después acompaña con el desayuno. ¡Toma nota! Los ingredientes son:

Apio

Limón

Aloe vera

Jengibre

Piña

Naranja

Cúrcuma (turmeric), al gusto

Agua con hielo, al gusto

El jugo, que es diurético, ayuda a desintoxicar, es bueno para personas con estreñimiento y para los dolores en las coyunturas. El proceso es sencillo. Bárbara pone todos los ingredientes en la licuadora, menos el limón. De ése sólo exprimir el jugo para evitar que se amargue. Cada quien decidirá si quiere el jugo espeso o más líquido. Es importante no colarlo para aprovechar la fibra.

Bárbara advierte que el sabor varía mucho depende de la cantidad de ingredientes que pongan en la licuadora. “Si quieres más dulce, le pones menos piña. Si quieres menos dulce, más jengibre”, finalizó.

Y aunque es una receta de lo más natural para iniciar el día, la recomendación siempre es acudir con el médico antes de iniciar un tratamiento.