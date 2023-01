Marcelo, hijo de Michelle Renaud, sorprende con su gran cambio de look

Marcelo, el hijo de Michelle Renaud, inició el año con un nuevo look. Después de varios años con una larga y lacia melena castaña, el pequeño de cinco años optó por un nuevo estilo con el que está muy contento. Y fue su mamá quien presumió en sus historias de Instagram esta nueva etapa de la vida de su hijo.

“¡Cambio de look del moshi!”, escribió Michelle muy emocionada por ver tan contento a su hijo. Y es que Marcelo estuvo bailando de alegría con su nuevo estilo, con los laterales bastante cortos y un poco más largo de la parte superior, que peinó hacia arriba. ¡Muy rockero!

Este nuevo look pronto se viralizó entre los seguidores de la actriz de Malvada, pues durante años Marcelo lució el cabello largo. Y aunque la orgullosa mamá siempre defendió el estilo de su hijo, pues llegó a ser blanco de críticas por no estilizarlo como muchos consideran que es adecuado para niños de su edad.

Sin embargo, la decisión siempre fue de Marcelo, quien estaba muy contento con su largo cabello. Algo que tenía en común con su padre, Josué Alvarado.

Ahora, el niño empieza a descubrir sus propios gustos y no sería nada extraño que en el futuro lo veamos con looks diversos que se reflejen más a su personalidad. Algo que empezamos a ver en las publicaciones de Michelle, pues en uno de los videos que quiso publicar estos días, el niño no tenía muchas ganas de ser grabado.

Michelle Renaud, una nueva vida familiar

A raíz de su relación con Matías Novoa, Michelle Renaud empieza a formar una nueva rutina con su hijo y el de su pareja. Con las fiestas de fin de año, posaron por primera vez juntos. Además de Marcelo, pudimos ver a Axel, de 11 años, fruto de la pasada relación entre el chileno y la actriz María José Magán.