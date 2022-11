Michelle Renaud asegura que ‘lo mejor está por venir’ en su noviazgo con Matías Novoa

A casi un mes de que hicieran pública su relación a través de las páginas de ¡HOLA! México, Michelle Renaud y Matías Novoa ya no esconden su amor y se dejan ver más enamorados que nunca. El pasado fin de semana, la pareja se fue de escapada romántica a un lugar en Querétaro, a un par de horas de la Ciudad de México. Los novios están disfrutando al máximo su relación, de la cual se venía hablando desde hace unos meses, luego de que coincidieran en la película Doblemente embarazada y la telenovela La herencia.

©@michellerenaud



Matías Novoa y Michelle Renaud posaron juntos por primera vez a inicios de octubre

A través de sus redes sociales, Michelle compartió el siguiente mensaje, acompañado de fotos y videos de su fin de semana con su galán. “Ahora sí me trajeron al paraíso !!! @matlechat GRACIAS POR TANTO.♥️♥️”, se lee al inicio del mensaje de la actriz. “Eres mi sueño hecho realidad en todos los aspectos, me dejas en shock 😍Y además de todo me caes bien 🤣♥️”.

©@michellerenaud



Michelle Renaud y Matías Novoa, en su escapada romántica

El mensaje de Michelle a su novio continuó con una romántica descripción de cómo es su relación, dejando ver que se siente más plena que nunca al lado de un hombre como él. “Con Mat me doy cuenta que donde no quieres cambiar al otro AHÍ ES. Donde puedes decir todo lo que sientes bueno o malo AHÍ ES. Donde te sientes libre y libre de ser quien eres AHÍ ES. Donde el tiempo se para a su lado AHÍ ES. Donde no se buscan problemas si no soluciones AHÍ ES. Donde todo es un trabajo EN EQUIPO y ninguno carga con el otro en ningún sentido AHÍ ES. Donde los besos y la risa son el lenguaje principal AHÍ ES. Y todo eso se construye y se trabaja DIARIO con la persona correcta.✨ Lo mejor está por venir 🤩 TE AMO MATIAS NOVOA ♥️”.