Michelle Renaud responde a las críticas por su noviazgo con Matías Novoa

Los rumores sobre la vida de los famosos casi siempre resultan ser mentira, sin embargo, en algunos casos tienen algo de cierto. Este fue el caso aquellos que rodearon a Michelle Renaud y a Matías Novoa, pues desde hace meses se especulaba un posible romance entre ellos. En un inicio, lo negaron todo, asegurando ser sólo buenos amigos y compañeros de telenovela. Sin embargo, algo había de cierto en aquellas versiones, pues los actores acaban de confirmar su relación en nuestra revista hermana ¡HOLA! México. Tras compartir esta grata noticia, las felicitaciones no se han hecho esperar, así como tampoco las críticas, no obstante Michelle no se ha quedado callada.

©@matlechat



Michelle y Matías se dejaron ver muy cercanos en las grabaciones de ‘La Herencia’

Emocionados, Michelle y Matías compartieron en sus cuentas de Instagram, en una publicación conjunta, la portada que engalanaron y con la que anunciaron su noviazgo. “La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad… P.D. Después de esta hermosa portada, si no envejecemos juntos ¡qué oso! Te amo siamés”, se leía el post.

Loa amigos, colegas y fieles seguidores de la actriz no tardaron en celebrar esta noticia, y de inmediato le enviaron mensajes de cariño y felicitaciones por su noviazgo. Michelle se tomó el tiempo de contestar algunos comentarios y agradecer los buenos de deseos que le expresaron.

Sin embargo, así como hubo comentarios positivos, también hubo algunos negativos, así como críticas malintencionadas. Algunos usuarios de Instagram cuestionaron la relación de Michelle e incluso sacaron a colación el hecho de que esta nueva relación sentimental sea con un compañero de su último proyecto en la televisión.

©@matlechat



Los rumores de romance entre Michelle y Matías empezaron hace meses

Muchos hubieran preferido pasar alto estos mensajes fuera de lugar, sin embargo, Michelle quiso contestar uno de ellos, y vaya de qué manera. “Qué onda, ¿ésta con todos los que protagoniza va a salir?”, comentó una mujer. La actriz, con la mejor actitud y hasta con buen humor, le respondió directamente: “¡No! Ya sólo con él. ¡Me quedo con el mejor!”, escribió, agregando un emoji de carita enamorada.

Los fans de la estrella de telenovelas aplaudieron esta respuesta, pues Michelle no sólo paró de tajo la crítica de dicha usuaria, sino que también dejó verque la tienen sin cuidado las opiniones de terceros sobre su nuevo noviazgo, en especial aquellas que son mordaces, como a la que respondió.