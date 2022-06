Michelle Renaud, ¿se arrepintió de comentario a Esmeralda Pimentel?

Michelle Renaud y Esmeralda Pimentel han estado en el foco mediático debido a especulaciones de una enemistad entre ambas. Y es que los rumores apuntaban a que el motivo de esta supuesta rivalidad entre las jóvenes actrices tenía que ver con Osvaldo Benavides. Como es sabido, Esmeralda y Osvaldo mantuvieron un romance que duró aproximadamente cinco años. Al poco tiempo de su ruptura, se señaló que el actor habría empezado un noviazgo con Michelle Renaud, quien recientemente saludó a su par con un efusivo mensaje amoroso por su cumpleaños.

©@esmepimentel / @michellerenaud



Michelle Renaud borra mensaje que le dedicó a Esmeralda Pimentel

De hecho, en una reciente entrevista que tuvimos con Esmeralda Pimentel, la intérprete que ahora triunfa en España fue enfática al afirma que le desea lo mejor a los dos en el caso que hayan decidido comenzar una aventura amorosa. Obviamente, los seguidores de ambas se han encargado de defender a sus respectivos bandos y han alimentado la idea de esta posible rencilla entre las bellas artistas mexicanas.

Sin embargo, un curioso intercambio de mensajes que tuvieron las dos en las redes denotó una sorpresiva y ligera amistad que existiría entre ellas. Todo sucedió dentro del perfil de la protagonista de la próxima serie Montecristo al compartir una extensa reflexión sobre la vida y el amor.

“Exposición breve de los últimos días: Hacer locurillas desde el amor, es bien! El amor no se busca, te encuentra! No tomes decisiones importantes en el rush. Remain still! La verdad y la ternura son la llave mágica que conecta los corazones”, dice parte del texto.

Del mismo modo, recalcó la idea de tener una especie de pensamiento conciliador hacia otras mujeres: “Aquellas mujeres que el sistema dicta que deberían ser mis competencia, son las que más cerquita quiero tener. Son las que más admiro, y me enseñan todos los días a honrarme y amarme! Las mujeres son la brújula. Love is the way! Somos Magia! Solo decide empezar a verla! Ando cursi porque”, señaló.