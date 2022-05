Esmeralda Pimentel sobre rumores de noviazgo entre Osvaldo Pimentel y Michelle Renaud: ‘Deseo que sean felices’

Esmeralda Pimentel acaba de comenzar un nuevo y exitoso capítulo laboral en España que la tiene muy emocionada por el gran significado que representa para ella a nivel profesional. Y es que la actriz mexicana tiene 2 grandes proyectos a puertas y que están por estrenarse: Dónde Hubo Fuego y Montecristo, en esta última compartirá roles protagónicos junto a William Levy. Del mismo modo, en el plano personal, la intérprete de 31 años también acaba de cerrar un ciclo amoroso tras su reciente ruptura con el actor Osvaldo Benavides.

Esmeralda Pimentel reacciona al supuesto romance de su ex

Luego de cuatro años de relación, los actores decidieron tomar caminos separados y como toda ruptura, la de ellos está bajo el ojo público ya que ninguno de los dos se han manifestado al respecto. Durante una exclusiva charla con HOLA! USA, abordamos de manera muy respetuosa este tema; y ella, con la educación que la caracteriza, no habló sin entrar en muchos detalles.

Al ser cuestionada por la realidad de su situación sentimental con el también actor, nos dijo: “Qué te digo... pues como dice José José, ‘ya lo pasado, pasado’. Yo estoy sumamente feliz y afortunada, o sea, estoy esperando que la vida me sorprenda como lo ha hecho siempre y ya lo está haciendo, me están llegando puras bendiciones en todos los sentidos a nivel de mi carrera, a nivel personal, me siento muy alineada”, comentó.

Asimismo, le preguntamos por los rumores que existen y apuntan a que Osvaldo Benavides y Michelle Renaud habrían empezado una relación y si ese habría sido el motivo del distanciamiento con su expareja.

La actriz mexicana opina sobre los rumores de noviazgo entre su ex y Michelle Renaud

“Creo que lo único importante y lo único que tengo que decir es que todos nos merecemos ser felices y yo les deseo lo mejor. Ser felices... hay que ser felices, es lo único que importa”, sostuvo con una tranquilidad inquebrantable y muy resuelta.

Esmeralda tiene planeado quedarse en España durante los próximos 4 meses y así irá escribiendo nuevas páginas en su vida apoyada en su increíble talento, el cual la va perfilando como una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional.