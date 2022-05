Esmeralda Pimentel emocionada por conocer a William Levy: ‘Me han hablado maravillas de él’

Tras su exitoso paso por los Premios Platino y su estadía en España por los próximos 4 meses, Esmeralda Pimentel está feliz de dar pasos agigantados en la actuación. Y es que la joven actriz se encuentra en Europa a manos llenas, ya que tiene 2 grandes proyectos: Dónde Hubo Fuego y Montecristo. En el primero, la intérprete de 32 años encarna a una mujer bombero y el segundo es una versión del clásico de Alejandro Dumas El conde de Montecristo, en la cual compartirá papel protagónico con William Levy.

HOLA! USA conversó con la mexicana sobre sus roles en ambas historias, las cuáles tienen un entretenido y magistral guión que calarán fondo en los espectadores. Del mismo modo, abrimos el diálogo sobre lo que significa para ella dar el gran salto en su carrera y las experiencias que le handado forma a su personalidad histriónica tras sus logros conquistados en su tierra natal.

“Para empezar yo amo México y nunca lo voy a dejar atrás, más bien lo llevo conmigo a dónde sea que vaya. Ahí está mi familia, ahí están mis inicios como actriz... allí está mi carrera, mi corazón y mi alma”, comenta en tono nostálgico.

Y continuó al hablar sobre el origen de su coraje en cortarse el cabello y así dejar atrás un encasillamiento del cual siente que fue presa a nivel profesional: “Gracias a Dios me he arriesgado siempre a tomar cambios, nunca le he tenido miedo a los cambios y me gustan los retos que me hacen sentir como principiante otra vez. Por eso también me corté el pelo para salirme de ese lugar en el que me tenían muy bien encasillada como actriz y a partir de esa decisión empezaron a llegar esos personajes que estoy por estrenar en estos nuevos proyectos. Han pasado tantas cosas desde que decidí tomar este decisión”.

Esmeralda Pimentel en los Premios Platino

Experiencia que la quiere compartir con las mujeres para decirles que se atrevan a ser lo desean ser sin tener miedo.

“Sentía que no tenía mucha libertad creativa como actriz, es algo que he aprendido a refozorzar con el tiempo, he aprendido a saber poner mis límites, rechazar proyectos y saber esperar. Habían muchas audiciones que a mí me hubiera encantado hacer y que yo las peleaba y les pedía a los directores de casting que me consideren y no lo hacían simplemente por cómo me veía, por la carrera que tenía de antes. Con este cambio, cambié mi perfil como actriz y me empezaron a ver con otros ojos, eso me reforzó como mujer”, recalcó.

Del mismo modo, Esmeralda nos confesó que este miércoles conocerá por primera vez a William Levy y a todo el resto de sus compañeros con los cuáles la veremos brillar en Montecristo. “Me han hablado puras maravillas de William. Me emocionó muchísimo cuando llegué a Madrid... todo Madrid, por todos lados, está con William Levy por una campaña que hizo, en cada parada de camión, en cada esquina está su cara y está increíble porque eso le va a traer muchas bendiciones al proyecto y es un actor sumamente querido”