EXCLUSIVA: Tras ruptura, Esmeralda Pimentel inicia una nueva etapa en España

Esmeralda Pimentel comienza una gran etapa a nivel profesional y su nuevo destino es España, lugar en el que será parte de un gran proyecto que la tiene muy emocionada. Durante la apertura de la prestigiosa marca Bulgari en Querétaro, México, pudimos platicar en exclusiva con la actriz de 32 años y nos dio sus primeras declaraciones a raíz de la batahola que ha generado los fuertes rumores de su ruptura con el actor Osvaldo Benavides, tras cuatro años de relación.

Esmeralda Pimentel comienza una nueva etapa profesional en España

Al respecto de su nueva aventura laboral, la cual será un papel protagónico junto a William Levy en la serie Montecristo, la intérprete mexicana reveló para HOLA! USA que se siente muy feliz de enrumbar a tierras extranjeras y sus expectativas para esta etapa de su vida son las mejores.

“Esto es maravilloso, la verdad que es un proyecto... creo que nunca había estadao en tanta audición para un proyecto y me emociona mucho porque me encanta la historia y sobre todo, me fascina”, nos reveló.

Asimismo, señaló que nunca pensó que dicho país le abriría las puertas de una manera tan grande, al cual llegará dentro del marco de los Premios Platino a realizarse el próximo 1 de mayo para quedarse por una larga temporada.

La actriz mexicana protagonizará junto al galán cubano la serie Montecristo

“España, es un país al que le tengo mucho agradecimiento y mucho amor y del que jamás creí que me iban a abrir las puertas, ya este va a ser el tercer proyecto y el más largo, el más complejo con un personaje protagónico, así que no puedo esperar a que todo el mundo vea esta historia tan maravillosa de la que voy a formar parte”.

Y es que Esmeralda formará parte de un grupo de experimentados actores y tendrá un papel estelar en esta serie en la que también compartirá créditos con nada más y nada menos que el galán cubano, William Levy, quien actualmente es toda una sensación en la “Madre patria” gracias a su personaje de Sebastián Vallejo en el remake del melodrama Café con aroma de mujer.